Isola dei Famosi, è scontro in diretta tra Andrea Cerioli e Daniela Martani: ecco cosa è successo (VIDEO)

Daniela Martani punge Andrea Cerioli durante la Puntata de L'Isola dei Famosi e Tommaso Zorzi sbotta!

Andrea Cerioli è il primo finalista della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi e Ilary Blasi ha voluto fare un regalo particolare al bolognese, permettendogli di osservarsi nello specchio dopo due mesi di permanenza in Honduras. In studio, Daniela Martani fa una battuta decisamente velenosa e scoppia una discussione in diretta, sedata da Tommaso Zorzi che si è schierato dalla parte di Cerioli.

Isola dei Famosi, Andrea Cerioli si scontra con Daniela Martani

Andrea Cerioli è il primo finalista della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi e festeggia il traguardo, dopo mesi di fame e sofferenza. Il naufrago bolognese ha conquistato il pubblico, potendo contare anche su tutti i fan che lo seguivano fin dai tempi di Uomini e Donne. Nel corso della Puntata del reality show di Canale5, Ilary Blasi ha permesso al concorrente di ammirarsi dopo tanto tempo in un vero specchio. Il Cerioli è apparso molto felice, affascinato dalla sua perdita di peso - il naufrago non ha mai nascosto di essere arrivato in Honduras appesantito rispetto al suo peso forma - e dal suo nuovo look piuttosto selvaggio.

In studio, tutti si sono complimentati con Andrea che poi si è ritrovato vittima di un tiro mancino della Blasi. In cambio di una porzione di spaghetti al sugo quotidiana, al Cerioli è stato chiesto di tagliare a zero barba e capelli. Il naufrago, spiazzato, ha immediatamente rifiutato l’offerta e Daniela Martani ne ha approfittato per lanciare una stoccata. “Potevi farlo, tanto poi potevi ritoccare le foto come hai fatto fino ad adesso per mostrare gli addominali che non hai, potevi metterti i capelli finti”, ha tuonato la Martani.

Mentre Andrea ha chiuso velocemente la questione, non ritenendo necessario accapigliarsi con l’ex collega, Tommaso Zorzi si è mostrato piuttosto infastidito dal commento velenoso di Daniela: “Non attaccare il fisico, magari sono delle sue insicurezze, che ne sai tu?”, ha dichiarato l’opinionista. La questione si è conclusa con il sacrificio di Ignazio Moser che, con la benedizione della compagnia Cecilia Rodriguez, ha preso il posto di Cerioli tra le mani del barbiere.

Tommy: Daniela posso dirti non andrei a toccare il fisico magari uno lo fa per insicurezza personale, che cecchio ne sai tu”



“Ci sono io a difenderti” 🥺🤍

Bravo Tommy ti voglio bene ti amo #isola #tommasozorzi pic.twitter.com/lc2w38PYmR — Marianna🫀 (@lovegoriferita) May 24, 2021

