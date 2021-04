Isola dei Famosi, è guerra tra Vera Gemma e Andrea Cerioli: "Non sei tu che mi dici quello che devo fare" (VIDEO)

Gossip TV

Scoppia un'accesa lite sull'Isola tra Vera e Andrea, il gruppo si divide.

È guerra all'Isola dei Famosi tra Vera Gemma e Andrea Cerioli. L'arrivo delle amazzoni su Playa Reunion ha letteralmente stravolto gli equilibri e scaldato gli animi di tutti i naufraghi, che si sono divisi in due gruppi ben distinti.

Andrea Cerioli contro Vera Gemma, è scontro all'Isola dei Famosi

Durante l’ultima puntata dell'Isola dei Famosi, Vera ha vinto una porzione di wurstel e patatine che ha deciso di condividere solo con Miryea Stabile, Fariba Tehrani, Beatrice Marchetti, Awed e Andrea Cerioli. Un gesto che non è per niente piaciuto all'ex tronista di Uomini e Donne che, in segno di protesta, ha deciso di non accettare il cibo offertogli dall'amazzone.

"Abbiamo tutti fame, arriva da mangiare per trenta e lo si mangia fra cinque persone" ha dichiarato Cerioli "È vero che si gioca a persone e non in gruppo, ma secondo me con la fame non si può e non si deve scherzare. Io non lo avrei fatto neanche al mio peggior nemico di mangiargli in faccia e non farlo mangiare". "Ognuno fa quello che vuole, dopo aver ascoltato tutte le vostre cattiverie, che faccio rinuncio al cibo per voi che mi avete massacrato? Posso decidere io con chi mangiare o no?" ha prontamente replicato Vera.

Andrea ha poi continuato attaccando Fariba e Beatrice, ree di essersi coalizzate con Vera dopo gli scontri con il gruppo: "Siete arrivate te e Myrea, vi siete messi li per i ca**i vostri, si sono aggiunte Fariba e Beatrice per parac**aggine perché forse si sentono in gruppo e si sentono protette". "Ma io posso stare la? Perché devo stare con gente che non mi piace! Non sei tu che mi devi dire quello che devo fare. Io faccio quello che ca..o mi pare" ha ribattuto Gemma. All'Isola dei Famosi, dunque, il gruppo sembra essersi spaccato in due.

