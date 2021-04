Isola dei Famosi: duro scontro tra Awed e Roberto Ciufoli, ecco cosa è successo (VIDEO)

Gossip TV

Nuovi scontri in Honduras tra i naufraghi dell'Isola dei Famosi.

Tensione alle stelle tra i naufraghi dopo dell'ultima puntata de L'Isola dei Famosi. A stravolgere le dinamiche del gioco ci ha pensato Awed, che ha scatenato il caos in Honduras con alcune sue rivelazioni riguardanti la nomination di Roberto Ciufoli.

Awed affronta Roberto Ciufoli all'Isola dei Famosi

Nuovo scontro a L'Isola dei Famosi tra Roberto e Awed. Il giovane youtuber, subito dopo la diretta, ha deciso di affrontare Roberto confessandogli: "Sei tornato a essere come eri prima…Per questo ti ho nominato…Anche altri avrebbero voluto farlo". Dichiarazioni che hanno spiazzato l’attore, che è andato a chiedere spiegazioni agli altri naufraghi.

"Lui mi ha detto che tutti hanno notato che ho fatto un passo indietro rispetto all’atteggiamento easy che ho tenuto in questi giorni…E per questo mi volevate nominare…" ha dichiarato Roberto riferendosi al discorso fattogli da Awed. Dopo aver ascoltato le parole dell'attore, Valentina Persia è sbottata scagliandosi contro lo youtuber e accusandolo di aver messo in atto una strategia per screditare il gruppo dei Primitivi.

"Ma la modalità per cui lui adesso ti deve venire a dire per screditare noi di qua?" ha dichiarato Valentina seguita da Angela Melillo: "Io non capisco il senso di venire a dirti certe cose…E poi non è vero". Francesca Lodo ha poi deciso di raggiungere Awed, che ha chiarito subito la sua posizione: "Mai detto che tutti i naufraghi la pensano come me…Ho solo detto alcuni…".

