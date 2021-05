Isola dei Famosi, Drusilla Gucci spiazza Barbara d’Urso a Domenica Live (VIDEO)

Gossip TV

Ospite di Domenica Live, Drusilla Gucci scopre che un ex naufrago de L’Isola dei Famosi vuole farle la corte e ha una reazione inaspettata.

Drusilla Gucci è tra le concorrenti più amate della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, e ha conquistato tutti con la sua contagiosa apatia e i suoi gusti decisamente dark e anticoncezionali. Ospite del salotto di Domenica Live, l’ex naufraga ha scoperto di avere un nuovo pretendente e ha lasciato senza parole Barbara d’Urso con la sua reazione inaspettata.

Isola dei Famosi, Drusilla Gucci spiazza Barbara d’Urso

Regina elegantissima di cimiteri di ossa, collezioni improbabili che strizzano l’occhi al dark, Drusilla Gucci ha conquistato il pubblico de L’Isola dei Famosi con la sua originalità indiscussa. La naufraga ha lasciato Playa Reunion dopo essere stata eliminata dal televoto, esclusa a causa della preoccupazione per il suo eccessivo dimagrimento più che per mancanza di consensi. La Gucci è tornata nello studio dal reality show di Ilary Blasi, mettendosi in gioco e permettendo ad Awed - che ha criticato aspramente - di vincere una succulenta parmigiana di melanzane.

Ospite del salotto di Domenica Live, la naufraga è tornata a parlare della sua passione per le collezioni di ossa animali. “Molte ossa le trovo nella foresta vicino casa e le metto in camere, su uno scaffale delle ossa. Invece dei peluche… Sto facendo uno scaffale perché stanno aumentando le ossa”, ha ammesso Drusilla. La naufraga, poi, ha smentito nuovamente il flirt con Damiano dei Maneskin, ribadendo di non aver mai neppure avuto il piacere di conoscerlo.

La Gucci dichiara di essere una ragazza all’antica, che non ama impegni poco stabili e storie frutto di fugaci passioni. Quando la d’Urso le svela che il Visconte Ferdinando Guglielmotti si è detto pronto a corteggiarla, Drusilla ha una reazione spiazzante. “Poverino, qualcuno gli dica che in amicizia sicuramente, ma non pensavo fosse una cosa possibile. Effettivamente considerando la mia giovane età… Non voglio offendere nessuno, è una persona interessante. Ho avuto modo di parlarci, ha un buon dialogo, cultura. Ma non avrei calcolato una cosa del genere in tutta onestà”, ha dichiarato Drusilla rifilando un sonoro due di picche al re di Capalbio.

