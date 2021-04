Gossip TV

Dopo essere stata eliminata dalla quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi, Drusilla Gucci rompe il silenzio su Instagram.

Drusilla Gucci ha lasciato la quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, dopo aver perso al televoto contro Andrea Cerioli. La naufraga ha festeggiato la scelta del pubblico, provata dalla fame e da un dimagrimento decisamente eccessivo, tornando alla sua vita di sempre. La concorrente, che ha fatto parlare di sé per il suo adorabile gusto per il macabro, ha deciso di ringraziare i fan che l’hanno sostenuta nel percorso con un post su Instagram. Ecco cosa ha scritto l’ex naufraga del reality show, condotto da Ilary Blasi.

Isola dei Famosi, Drusilla Gucci torna sui social dopo l'eliminazione

Drusilla Gucci è stata una bella scoperta per il pubblico de L’Isola dei Famosi. La pronipote di Guccio Gucci sembrava voler andare ad occupare il ruolo di ‘giovane, bella e svampita’ che regna sovrana in ogni reality che si rispetti. Invece, con grande sorpresa di tutti, la naufraga ha rivelato il suo amore per il macabro e il dark, parlando di collezioni di ossa animali e di una particolare predilezione per gli scenari cimiteriali. Insomma, Drusilla non è la modella bella che non balla che tutti si sarebbero aspettati di vedere stesa a prendere il sole sulle spiagge dell’Honduras. Per questo il pubblico ha deciso di salvarla più volte dal televoto, nonostante la concorrente avesse espressamente chiesto di essere eliminata poiché troppo provata dalla fame. Vittima di un dimagrimento decisamente preoccupante, infatti, Drusilla non avrebbe avuto più energia e stimolo nel continuare il suo percorso nel programma, condotto da Ilary Blasi.

Drusilla Gucci: le sue impressioni su L'Isola dei Famosi

Finalmente i telespettatori hanno accolto la sua richiesta, e la Gucci è stata eliminata nel corso dell’ultima Puntata. Tornata attiva sui social, la naufraga non ha nascosto di essersi tuffata nel cibo per recuperare le forze e di essere molto soddisfatta di questa avventura: “Giuro che per la prima volta mi mancano le parole per descrivere come mi sento. Mai mi sarei immaginata di ricevere un apprezzamento e un sostegno del genere, ancora non riesco a rendermene conto, mi pare di galleggiare in un sogno. La parola grazie non basta per esprimere le emozioni che provo verso tutte le persone che mi hanno amata e capita. Perché non si è trattato solo di un gioco, mi avete accettata per come sono fatta e così facendo io stessa mi sono voluta più bene. Questo percorso è stato durissimo e sapere che fuori c’era un esercito che faceva il tifo per me, mi ha reso davvero felice”, ha scritto Drusilla su Instagram. Nel frattempo, a Playa Esperanza, Vera Gemma ed Elisa Isoardi parlano di 'sfruttamento maschile' e meditano di vendicarsi dei loro rivali.

