Isola dei Famosi, Drusilla Gucci ha un Flirt con Francesco Chiofalo: "Ho conosciuto sua madre"

C’è del tenero tra Drusilla Gucci, ex naufraga de L’Isola dei Famosi, e Francesco Chiofalo. Ecco cosa ha rivelato l’influencer romano.

Tra i volti più amati della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi c’è quello di Drusilla Gucci che, con i suoi gusti dark e un’apatia unica al mondo, ha conquistato il pubblico di Canale5. Poche ore fa, Drusilla è finita al centro delle indiscrezioni per una segnalazione che riguarda un possibile flirt con Francesco Chiofalo, personaggio del web ed ex fidanzato di Antonella Fiordelisi. Ecco cosa ha raccontato il romano sulla sua relazione con la Gucci.

Drusilla Gucci nelle braccia di Francesco Chiofalo: è amore?

Nel cast della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi ha fatto il suo ingresso Drusilla Gucci. La naufraga ha un carattere decisamente unico, subisce un fascino particolare per il dark e tutto ciò che è collegato all’oltretomba e, cosa più importante di tutte, ha dato prova di possedere una verve decisa cercando di resistere il più possibile alla fame. La Gucci ha lasciato l’Honduras dopo aver perso un numero considerevoli di chili che, sul suo fisico esile, hanno spaventato molto il pubblico.

Ora, sembra che per Drusilla sia arrivato l’amore al fianco di un personaggio molto discusso sul web, Francesco Chiofalo. Finito sotto ai riflettori per la sua partecipazione a Temptation Island con l’allora fidanzata Selvaggia Roma, fotografata con un attore de La Casa di Carta, il romano ora è un vero e proprio influencer e conquista il pubblico a colpi di trash. Recentemente si è tornato a parlare di Chiofalo per la sua rottura con Antonella Fiordelisi, la quale ora vive serena a Milano e non sembra essere troppo pentita della decisione presa sulla storia d’amore con il palestrato. Lui, nel frattempo, si è immortalato in un selfie in bagno, ed è qui che i fan hanno notato una pochette femminile che sarebbe di possedimento della Gucci.

Dopo la segnalazione giunta a Deianira Marzano, il Chiofalo avrebbe anche confermato la frequentazione con Drusilla: “Confermo, ci stiamo conoscendo. Confermo il mio interesse per Drusilla. Ho anche conosciuto sua madre ma preferisco andare con i piedi di piombo perché mi sono da poco lasciato con Antonella”, ha dichiarato il romano a Insta News. Cosa ne pensate di questa nuova coppia?

