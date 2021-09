Isola dei Famosi, dramma per Fariba Tehrani: "Mio fratello trovato senza vita, il mio cuore è a pezzi"

Gossip TV

L'ex naufraga, madre di Giulia Salemi, ha dato la notizia della tragica e improvvisa scomparsa del fratello Abdolhamid Mohammad.

Tragica notizia per l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi 2020, Fariba Tehrani, la 59enne iraniana, madre di Giulia Salemi. Attraverso un post su Instagram ha annunciato la tragica e improvvisa scomparsa del fratello, Abdolhamid Mohammad Tehrani.

Fariba ha pubblicato una foto del fratello, accompagnato dalle seguenti parole:

“Mio fratello Abdolhamid è morto. Aveva fatto il vaccino due mesi fa! Ha preso lo stesso il Covid. Stamattina l’hanno trovato senza vita. Arresto cardiaco. Il mio cuore è a pezzi. Stanotte aveva sognato mia nonna, i miei genitori e mia sorella defunti. Sono a pezzi, per favore, una preghiera per l’anima di Abdolhamid Mohammad Tehrani”.

Stando a quanto rivelato dalla donna, non si conoscono ancora le cause del decesso ma la notizia è giunta inaspettata, accompagnata da tanto dolore da parte della Tehrani. Al momento non c'è una sicura correlazione tra la morte di Abdolhamid Mohammad e il vaccino anti Covid-19 a cui si era sottoposto l'uomo due mesi fa.

Tantissimi i messaggi d'affetto e vicinanza che ha commento il post dell'ex naufraga da Antonella Elia a Pierpaolo Pretelli, fidanzato di Giulia e tanti ex compagni d'avventura che hanno condiviso con Fariba l'adventure game di Canale 5. Tra questi Miryea Stabile, Beatrice Marchetti, Daniela Martani e Matteo Diamante.