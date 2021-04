Isola dei Famosi, Dayane Mello dalla parte di Fariba Tehrani: "È una donna vera"

Gossip TV

Dayane commenta il percorso di Fariba all'Isola dei Famosi.

Fariba Tehrani è una delle naufraghe più chiacchierate dll'ultima edizione de L'Isola dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi. A commentare il percorso della concorrente persiana e difenderla dalle critiche ci ha pensato l'ex discussa gieffina Dayane Mello.

Dayane Mello difende Fariba Tehrani dalle critiche

Ospite dell'ultima puntata di Isola Party, Dayane ha preso le difese di Fariba, che più volte è stata accusata da Gilles Rocca e Valentina Persia di essere falsa e manipolatrice. Un comportamento che non è piaciuto alla finalista della quinta edizione del Grande Fratello Vip che, intervistata da Andrea Dianetti e Valeria Angione, ha deciso di difendere la naufraga dalle critiche.

"È una donna libera come me. Folle, ma nella sua follia c’è un cuore immenso. È una donna che ha una sensibilità molto grande, è una donna vera" ha dichiarato la Mello ammettendo di conoscere bene la mamma di Giulia Salemi e di apprezzarla molto come persona.

Leggi anche Scontro tra Vera Gemma e Valentina Persia, interviene Tommaso Zorzi

Dayane, senza mezzi termini, ha infine rivelato quale concorrente del Gf Vip manderebbe all’Isola dei Famosi. "Senza un biglietto di ritorno, manderei Stefania Orlando, Tommaso Zorzi e Oppini. Tutti e tre, quanto mi divertirei" ha dichiarato la modella lanciando una frecciata al trio di amici.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.