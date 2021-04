Isola dei Famosi, Daniela Martani tuona: “Vittima sacrificale. La Lodo? Non difende la donne”

Gossip TV

Tornata nello studio de L’Isola dei Famosi, Daniela Martani commenta il suo percorso e ne ha una per tutti, da Gilles Rocca ad Andrea Cerioli.

Tra le naufraghe più discusse della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, Daniela Martani è tornata nello studio del reality show di Canale5 e non ha risparmiato nessuno. L’ex gieffina si è scagliata contro Gilles Rocca e Francesca Lodo, accusando la naufraga di non prendere mai le difese delle donne, per poi criticare anche il percorso di Andrea Cerioli.

Isola dei Famosi, Daniela Martani contro tutti

Il percorso di Daniela Martani nella quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi è stato segnato da furibonde liti con alcuni dei naufraghi, accusati di fare gruppo per escludere i personaggi più controversi. La partecipazione della Martani, in effetti, non è stata vista di buon occhio dal pubblico anche per via delle forte posizioni prese dall’ex gieffina su temi scottanti del momento. Per questo, secondo Daniela, alcuni naufraghi avrebbero tentato di isolarla e stuzzicarla così da essere certi di spedirla in Nomination e causarne l’eliminazione, dato che difficilmente avrebbe trovato consensi nei telespettatori.

Tornata nello studio del reality show di Canale5, dopo aver osservato un periodo di quarantena, Daniela è stata interrogata da Ilary Blasi. “Io ero la vittima sacrificale del gruppo, li avevo inquadrati subito e si sono rivelati per quello che sono prendono di mira qualcuno e cercano di farla sfurio subito. Si erano create tante polemiche per la mia entrata, loro sapevano che non avrei avuto scampo e quindi hanno fatto di tutto per farmi uscire”, ha ammesso l’ex isolana.

Dopo aver assistito allo scontro tra Valentina Persia e Vera Gemma, sostenuta da Tommaso Zorzi, la Martani ha confermato l’esistenza di un gruppo piuttosto ostile: “Quando si parla di clan è vero. Gilles è intoccabile perché, nonostante abbia avuto degli scontri con Francesca lei non lo ha mai nominato. Lei non prende mai le difese delle donne, in particolare. Gilles ha dimostrato aggressività e lei non mi ha mai difesa. La Lodo non prende posizione perché non vuole essere nominata, vuole arrivare alla fine”. Infine, Daniela ha aggiunto: “I personaggi che non mi piacciono proprio sono Gilles, Francesca e Cerioli. Lo trovo lamentoso, iracondo e mette zizzania tra i tutti”. Voi cosa ne pensate?

