Daniela Martani è furiosa con Francesca Lodo, e accusa la concorrente de L'Isola dei Famosi di non aver avuto il coraggio di nominare Gilles Rocca.

Daniela Martani non ha perdonato i modi bruschi di Gilles Rocca, ed è certa che Francesca Lodo stia continuando a seguire il naufrago perché troppo spaventata per mettersi contro di lui. L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi si infiamma dopo le Nomination palesi, accusando la Lodo di non avere coraggio e gridandole di vergognarsi per aver fatto il nome di Miryea Stabile. Ecco cosa è successo durante la Puntata del reality show condotto da Ilary Blasi.

Isola dei Famosi, Daniela Martani si scaglia contro Francesca Lodo

Dopo il gesto scorretto di Gilles Rocca nei confronti di Francesca Lodo, tutti si sarebbero aspettati che la naufraga si sarebbe vendicata spedendo il collega in Nomination. Invece, la Lodo ha deciso di salvare uno dei protagonisti più chiacchierati della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi e la scelta non è piaciuta a Daniela Martani. L’ex naufraga non ha mai nascosto di non sopportare i modi bruschi di Gilles e di ritenere Francesca troppo debole per imporsi e difendere le altre donne del gruppo. Così, quando Francesca ha fatto il nome di Miryea Stabile spedendola al televoto, la Martani è esplosa e ha chiesto la parola a Ilary Blasi.

“Intanto Francesca Lodo è una falsa, lei non ha votato Gilles perché non ha avuto le p***e. Questa ragazza ha una paura fot**ta di Gilles. Questa è una cosa vergognosa. Vergogna per come tratta le donne, per come si rivolge alle persone. Per il modo in cui si rivolge a certi concorrenti. Lui doveva già stare fuori. Se ha problemi, visto che ha detto che è squilibrato di testa, che esca, perché ha stufato. Francesca e te ti devi vergognare […] Non hai la forza di votare Gilles”, ha inveito Daniela.

“Dopo come ha trattato anche te, tu voti Miryea? Lei è tanto carina e non ti ha mai risposto male dai. Per come ti ha trattata ancora non lo nomini? Ma tu proprio non ti vergogni?! Allora te lo dico io, vergognati! Gilles deve andare fuori e basta! Siete tutti vergognosi”, ha concluso l’ex naufraga lanciando pesanti accuse a Francesca. Del resto, nelle ultime settimane, questa alleanza ha iniziato a vacillare e dopo che il Rocca le ha impedito di gareggiare per un nutriente piatto di pasta, l’ex Letterina potrebbe anche decidere di stupirci e tradire l’attore.

