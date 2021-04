Isola dei Famosi, Daniela Martani contro Andrea Cerioli: "È completamente inutile, antipatico e stratega"

Gossip TV

L'ex naufraga dell'Isola dei Famosi durissima contro Andrea.

Daniela Martani è stata una delle concorrenti più discusse di questa edizione de L’Isola dei Famosi. In una diretta Instagram con Akash Kumar, l'ex naufraga ha parlato della sua esperienza in Honduras scagliandosi duramente contro Andrea Cerioli.

Daniela Martani si scaglia duramente contro Andrea Cerioli dopo L'Isola dei Famosi

Terminata la sua esperienza all'Isola dei Famosi, Daniela ha deciso di tornare sui social per parlare della sua avventura in Honduras e lanciare qualche velenosa frecciata ai suoi ex compagni di gioco. Tra tutti, l'ex naufraga si è scagliata duramente contro Andrea.

In una diretta Instagram con Akash, la Martani ha finalmente rotto il silenzio e commentato duramente il comportamento assunto da Cerioli sull'Isola: "È una persona completamente inutile, è antipatico e stratega. È un chiacchierone ma non fa un c***o sull’Isola. È molto nervoso…a me non piace per niente".

Dopo Andrea, Daniela è passata a commentare il suo rapporto con Francesca Lodo, con cui pare non essere riuscita ad instaurare un dialogo: "È di una noia mortale, non sapevo di cosa parlare con lei, non ha argomenti". E su Valentina Persia, che nelle ultime ore si è resa protagonista di un duro scontro con Brando Giorgi, la Martani ha rivelato: "Lei con la risata le cose te le dice dietro…è un po’ stratega".

