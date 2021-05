Isola dei Famosi, “Con Awed c’è stato qualcosa prima dell’Honduras”: la rivelazione di un’ex naufraga

Gossip TV

Manuela Ferrera rivela di aver avuto un flirt a distanza con Awed, che poi non ha continuato con il suo proposito a L’Isola dei Famosi poiché troppo giù di tono.

Intrighi, tradimenti, cambiamenti improvvisi di fazioni, il tutto condito da una malcelata sofferenza per la fame: questi sono gli ingredienti segreti de L’Isola dei Famosi. I fan del reality show di Canale5 si stanno appassionando sempre di più alle dinamiche dei naufraghi di Playa Reunion. Sembra che, uno di loro abbia avuto un flirt con una collega, e che si sia impegnato a tenerlo ben nascosto durante la permanenza in Honduras. Di chi stiamo parlando? Di Awed, uno dei concorrenti già amati della quindicesima edizione del programma.

Isola dei Famosi, Awed e Manuela Ferrera; flirt prima dell’Honduras?

La quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi si avvicina alla Finale e i naufraghi sono più agguerriti che mai. A Playa Reunion si litiga per tutto, soprattutto quando l’oggetto in questione è del cibo che fa gola a tutti, ormai allo stremo della fame. Mentre nasce un’inaspettata alleanza tra Fariba Tehrani e Miryea Stabile, vista in modo negativo dal resto del gruppo, sembra che uno dei naufraghi più amati di questa edizione si sia affannato a nascondere di aver avuto un flirt con una collega prima di approdare in Honduras.

Stiamo parlando di Awed, che con il suo dimagrimento eccessivo ha fatto preoccupare tutti. Ospite di Casa Chi, Manuela Ferrera ha rivelato di avere avuto un flirt a distanza con il collega: “Io e Awed avevamo iniziato questa frequentazione epistolare, che non si era concretizzata per volontà di entrambi. Anche perché in quel periodo ero fidanzata con un ex di Aida Yespica, si chiama Enrico Romeo. Awed era pelle e ossa e ho preferito lasciar perdere. Ho detto: “Spacchiamo i cocchi a Milano e vediamo”.

La Ferrera, che ha sganciato una bomba su Matteo Diamante, sembra aver tratto beneficio dalla breve presenza a Cayo Cochinos, tanto da ammettere: “Gli spasimanti sono aumentati, anche ex di ex. Un nome è Gonzalo Higuaín che si è fatto risentire. Attualmente sono single e sono aperta a delle conoscenze. Uno mi corteggiava prima che si fidanzasse con una certa Zoe (Cristofoli, ndr). È Theo Hernández”. Insomma possiamo dire che breve percorso ma lunga lista di spasimanti per la naufraga!

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.