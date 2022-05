Gossip TV

L'indiscrezione bomba del portale Pipol Reality: Soleil Sorge ha cambiato idea ed è partita per l'Honduras. Sarà una nuova naufraga dell'Isola dei famosi?

Dopo le recenti indiscrezioni diffuse da Deianira Marzano che ha svelato in anteprima che Soleil Sorge e Vera Gemma sarebbero state pronte ad avventurarsi come naufraghe nella sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi, era giunta anche una smentita secondo la quale l'influencer l'italo americana, tra le recenti protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip, avrebbe cambiato idea all'ultimo, mettendo in cantiere la sua seconda esperienza come naufraga dopo quella del 2019, in cui è stata al centro dell'attenzione mediatica anche per la sua relazione con Jeremias Rodriguez, fratello minore di Belen.

Isola dei Famosi, colpo di scena: dopo tutti i ritiri, Soleil Sorge ci ripensa!

Poco fa, inaspettatamente, il portale Pipol Reality, diretto Gabriele Parpiglia, ha dato invece la notizia ufficiale: Soleil Sorge e Vera Gemma sono partite oggi dall'Italia verso l'Honduras. Attraverso la pagina ufficiale Instagram infatti si legge:

"Lunedì sera nel corso dell’ultima puntata de l’Isola dei famosi abbiamo assistito agli abbandoni di: Guendalina Tavassi, Blind e Licia Nunez. Nonché quello di Alessandro, figlio di Carmen Di Pietro, tra i favoriti per vincere il programma. La perdita della Tavassi e del ragazzo sono un danno per il reality. I due sin dalla loro permanenza sono stati elementi fondamentali per dinamiche di racconto. Al posto loro sono partite dall’Italia proprio oggi Vera Gemma (naufraga della scorsa edizione) e Soleil Stasi."

Soleil, stando a quanto dichiarato da Parpiglia, avrebbe in un primo momento rifiutato come rivelato dalla Marzano, salvo essersi ricreduta e convinta a partire: proprio il portale ha sentito l'ex gieffina poco prima di partire, ecco le sue parole:

"Quest’ultima in un primo momento aveva rifiutato. Ma Mediaset l’ha voluta ‘fortemente’ e alla fine l’ex gieffina, ed ex giudice de ‘La pupa e il secchione‘, ha accettato. Soleil, torna dunque nel reality dove è già stata protagonista nel 2019 edizione targata Alessia Marcuzzi. Noi l’abbiamo sentita prima di partire e la ragazza ci ha confessato di voler portare leggerezza e godersi questo viaggio come una bella vacanza. In bocca al lupo Soleil. Le due naufraghe prima di entrare nel reality saranno sottoposte a quarantena"

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi