Isola dei Famosi, colpo di scena: Akash Kumar ci ripensa e si presenta in Puntata

Akash Kumar ha deciso di venir meno alla sua promessa, tornando nello studio de L'Isola dei Famosi durante la Puntata.

Il percorso di Akash Kumar nella quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi è durato pochissimi giorni, ma il bel modello è riuscito a ritagliarsi uno spazio in puntata grazie alle polemiche derivate dalla sua partecipazione al programma. Nelle ultime ore, l’ex naufrago ha annunciato al pubblico di non aver intenzione di tornare nello studio del reality show, condotto da Ilary Blasi, per poi tornare sui suoi passi e svelare un ulteriore colpo di scena.

Isola dei Famosi, il ripensamento di Akash Kumar

Chi ha detto che per essere protagonista di un reality show bisogna vincere un reality show? Akash Kumar è la prova vivente che si può presenziare per pochi giorni in un programma per diventare un punto di riferimento della trasmissione per moltissimi fan. Il bellissimo modello, infatti, è rimasto per pochissimi giorni in Honduras ma ha fatto parlare di sé per i suoi interventi nello studio de L’Isola dei Famosi. Dopo un’iniziale diatriba, che ha assunto toni particolarmente forti, il Kumar è riuscito a trovare un equilibrio e ha continuato a presenziare in Puntata, dove si è prestato anche ad una disastrosa prova fisica.

Nelle ultime ore, tuttavia, l’ex naufrago ha fatto sapere di non avere più intenzione di tornare nel programma di Ilary Blasi, deciso a concedere più spazio ad altri concorrenti che possano animare le dinamiche in studio. La decisione del modello ha alzato un polverone dato che, visti i precedenti, in molti hanno pensato che fosse successo qualcosa tra Akash e uno degli opinionisti. Nulla di grave, invece, solo una decisione personale presa in gran coscienza.

Peccato che, poche ore dopo, il Kumar si sia smentito, rivelando ad un’utente su Instagram che lo rivedremo questa sera, 17 maggio 2021. Mentre Isolde si attira l’antipatia del gruppo, che oggi potrebbe vendicarsi durante le Nomination, il modello è pronto a tornare davanti alle telecamere de L’Isola dei Famosi.

