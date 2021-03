Isola dei Famosi, clamoroso spoiler sulla Finale: "È l'unico modo, gli eliminati arriveranno..."

Gossip TV

Marco Maddaloni si lascia sfuggire un clamoroso spoiler sulla Finale della quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi.

La quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi tiene gli spettatori con gli occhi incollati allo schermo. Ilary Blasi, supportata dagli opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi, ha scelto un cast piuttosto variegato e il colpo di scena è dietro l’angolo. Reduce dall’esperienza su Parasite Island, Marco Maddaloni ha parlato della Finale del reality show e di una particolare clausola che riguarda i concorrenti, lanciando uno spoiler clamoroso sul programma di Canale5.

Isola dei Famosi, Marco Maddaloni svela un particolare sulla Finale e il regolamento

L’Isola dei Famosi non delude le aspettative dei fan, affascinati dalle novità della quindicesima edizione e dai siparietti trash che il programma regala durante le dirette. Ilary Blasi, al timone della conduzione, ha scelto bene il suo cast e gli opinionisti - Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi - che sembrano aver trovato immediatamente la giusta sintonia. Nonostante l’emergenza sanitaria sia ancora pressante e preoccupante, i naufraghi sono riusciti a sbarcare in Honduras dove vivranno settimane intense a livello fisico e psicologico.

Il fatto di trovarsi molto lontano dall’Italia in un momento storico come questo, tuttavia, porta alcuni interrogativi irrisolti su come, e quando, i concorrenti potranno fare rientro nel Paese in totale sicurezza. Marco Maddaloni, il salvavita di Parasite Island, ha fatto alcune constatazioni sulla Finale e sul regolamento che hanno tutta l’aria di essere uno spoiler.

In collegamento Instagram con alcuni ex volti de L’Isola, il mentore di Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzi ha ammesso: “Io credo che la finale si farà in Honduras, è l’unico modo. Perché c’è l’isolamento. Gli eliminati arriveranno in studio due settimane dopo”. Se così fosse anche il Visconte Guglielmotti, che ha rinunciato al programma dopo essere finito sull’isola segreta riservata agli anti-naufraghi per eccellenza, potrebbe fare il suo ritorno in studio tra ben due settimane.

