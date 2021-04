Gossip TV

Chiude Parasite Island ma al suo posto viene istituita Playa Esperanza e Vera Gemma si salva dell'eliminazione dall'Isola dei Famosi.

Esiste un modo per essere eliminati dalla quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, escludendo la scelta di ritirarsi? A quanto pare, almeno per il momento, sembra di no. I naufraghi eliminati hanno avuto la possibilità di rimanere come concorrenti a Parasite Island, che tuttavia ieri è stata smantellata. Sembrava, così, che Vera Gemma dovesse tornare in Italia senza più avere alcuna possibilità di rientrare in gioco. Invece, Ilary Blasi ha istituito Playa Esperanza dando modo alla naufraga di rimanere ancora nel programma, insieme all’ultima eliminata Miryea Stabile.

Isola dei Famosi, Ilary Blasi istituisce Playa Esperanza e il pubblico sbotta

Parallelamente al percorso dei concorrenti ufficiale della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, abbiamo assistito a quello di Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo sulla sperduta Paraside Island. Qui, si sono succeduti i naufraghi che hanno perso al televoto fin dalla primissima Puntata del reality show, condotto da Ilary Balsi. Solo due di loro, tuttavia, hanno accettato la sfida e sono finiti al televoto finale, quando la presentatrice romana ha annunciato che l’esperimento di Parasite sarebbe finito.

Brando Giorgi ha battuto Vera Gemma al televoto flash che, delusa, si preparava a tornare in Italia mentre Ubaldo, Brando e Fariba hanno avuto la possibilità di riunirsi al gruppo (decisamente scioccato da questo ingresso). Quando tutto sembrava perso, la Blasi ha rivelato al pubblico che in realtà per Vera ci sarebbe stata un’ulteriore chance: Parasite Island è stata ribattezzata Playa Esperanza e accoglierà i nuovi eliminati. Dopo qualche titubanza, dovuta al fatto di credere di doversela cavare completamente sola sull’isola deserta, la Gemma ha accettato la sfida.

Nel frattempo, in Palapa, Miryea Stabile ha scoperto di essere l’eliminata della Puntata e ha lasciato il gioco, ignara che la barca l’avrebbe scortata verso la nuova spiaggia. Giunta a Playa Esperanza, la Stabile ha accettato di rimanere con Vera ed è diventata così la seconda abitante ufficiale dell’atollo. Insomma, a L’Isola dei Famosi sembra impossibile venire eliminati, tranne nel caso in cui uno decida di non accettare seconde o terze possibilità! Questo meccanismo è dovuto all’idea di poter prolungare il reality così come è stato per il Gf Vip oppure a breve assisteremo ad una scrematura di naufraghi?

