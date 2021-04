Isola dei Famosi, chi è Valentina Persia? Vita Privata, Età, Carriera

Gossip TV

Approda sulle coste dell'Isola dei Famosi una naufraga decisamente effervescente. Si tratta di Valentina Persia di cui vogliamo conoscere più informazioni.

Il programma di Canale 5 si arricchisce con una concorrente dalla presenza scenica inimitabile. Valentina Persia è una dei naufraghi dell'Isola dei Famosi, lo show condotto da Ilary Blasi.

Comica, attrice, ballerina e cabarettista, quello che ci si domanda è: riuscirà a tenere alto il morale dei naufraghi con la sua innata vena comica? Lo potremo sapere vedendo il programma, in onda il lunedì sera e il giovedì sera alle 21:20 e in daytime dal lunedì al venerdì alle 16:30, e su Italia 1 dal lunedì al venerdì alle 13 e alle 18. Le avventure dei partecipanti sono in corso in Honduras, dove c'è l'inviato Massimiliano Rosolino.

L'Isola dei Famosi: età, vita privata e carriera di Valentina Persia

Nata il 1° ottobre 1971 a Roma, Valentina Persia ha 49 anni. La sua carriera nel mondo dello spettacolo inizia come solista, nella stagione di lirica e balletto, alle Terme di Caracalla. Consegue il Diploma di Ballerina Solista presso l’Accademia Nazionale di Danza e successivamente il diploma di recitazione al “Ribalte”, diretta da Pietro Garinei. Nel 1994 debutta come concorrente sul piccolo schermo nella trasmissione di barzellette La sai l’ultima?, diventando nell’edizioni successive una presenza fissa.

Conta numerose partecipazioni televisive. Nel 2003 ha lavorato accanto a Pippo Franco in La sai l’ultimissima?, nel 2007 invece è stata tra i partecipanti del programma Tintarella di luna per poi unirsi al cast di E io pago e Gabbia di matti. Tra le altre partecipazioni del piccolo shermo compaiono E..state con noi, Bambine cattive, Mattino 5e Caduta libera.

Da attrice, Valentina Persia ha al cinema nel film Étoile a cui sono seguiti Teste di Cocco, Di che peccato sei? e Buona Giornata. In TV invece l'abbiamo vista nelle fiction Madame, Il bello delle donne, Caterina e le sue figlie e L'onore e il rispetto. Anche il palcoscenico teatrale per lei non ha più segreti, avendo preso parte a una decina di spettacoli andati in scena sia a Roma sia in tour in tutta Italia.

Valentina Persia è madre di due gemelli, Carlotta e Lorenzo, nati nel 2015. Il lieto evento le ha generato una depressione post-partum, una condizione nella quale molti neo madri si trovano purtroppo a vivere, e per superarla e aiutare altre persone nella sua situazione, ha scritto il libro Questo bimbo a chi lo do: come la depressione mi ha aiutata a diventare mamma. Sulla descrizione del retro di copertina si leggono queste parole:

Desiderare figli è normale. Farli, a volte, è difficile. Ma è dopo che comincia il delirio: la tua vita, all'improvviso, non è più tua. A parte il corpo che si affloscia come la carta di una caramella - come se il pezzo migliore se ne fosse andato e restasse solo l'involucro -, ti sembra di avere addosso gli sguardi di tutti, e non sono sguardi benevoli. Non allatti? Tuo figlio diventerà un criminale. Allatti? Non sei produttiva. Sei serena? Incosciente. Sei depressa? Fattela passare. Ma soprattutto, come la mettiamo se sei tra quelle - e non sono poche - che per l'esserino urlante che ha preso in ostaggio la loro vita non riescono a provare un immediato trasporto? Pare brutto. E allora taci, ti fingi mamma adorante e felice. E sbagli, stavolta sì, sul serio. Perché quella tristezza, quella sensazione di sconfitta e solitudine, se non espressa, se non affrontata, può diventare una forma di depressione. Valentina Persia, che ha vissuto quella tristezza, testimonia come attraverso questa prova sia diventata una madre più soddisfatta e consapevole, oltre che amorevole, per i suoi due gemelli. Racconta a cuore aperto la gioia della gravidanza, le difficoltà dei giorni dopo il parto, la fatica e il buio, le incertezze nel ritorno al lavoro e poi la decisione di farsi aiutare, la risalita verso la vita e l'affetto. Queste pagine sono dedicate a tutte le donne che, quando ha parlato pubblicamente del suo periodo cupo, le hanno scritto: è così anche per me, ma non osavo dirlo. Ma dirlo bisogna, per uscirne insieme. Con un sorriso.