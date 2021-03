Isola dei Famosi, chi è Paul Gascoigne? Vita privata, carriera, curiosità sul discusso ex calciatore

Gossip TV

Tra i naufraghi dell'Isola dei famosi edizione 2021 c'è anche l'ex calciatore Paul Gascoigne, che tutti conoscono come Gazza.

Come ben sapete, tra i naufraghi dell'Isola dei Famosi c'è anche il mitico Gazza. Il programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasy va in onda il lunedì sera e il giovedì sera alle 21:20 e in daytime dal lunedì al venerdì alle 16:30, e su Italia 1 dal lunedì al venerdì alle 13 e alle 18. Le avventure dei partecipanti sono in corso in Honduras, dove c'è l'inviato Massimiliano Rosolino, e vengono commentate in studio in Italia dagli opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Non si può mai dire, ma il naugrago Paul Gascoigne sarà un osso duro per tutti gli altri concorrenti.

Isola dei famosi: età e carriera di Paul Gascoigne

Nato il 27 maggio del 1967 Gateshead (cittadina del Nord dell'Inghilterra), il 53enne Paul John Gascoigne, è un allenatore ed ex giocatore di calcio. Ha giocato nella nazionale inglese, nella Lazio e in diversi club professionistici dei massimi campionati inglese e scozzese. Centrocampista offensivo dotato di un ottimo dribbling, è considerato uno dei calciatori più talentuosi della sua generazione.

Gazza inizia la carriera calcistica nel settore giovanile del Newcastle. Approda finalmente in prima squadra a soli 18 anni: è il 1985 quando insieme alla FA Youth Cup si porta a casa anche la sua prima doppietta. Milita nel Newcastle per 3 stagioni, durante le quali colleziona 104 presenze e 25 reti. L’apice della sua carriera lo raggiunge poco più tardi nel Tottenham Hotspur segnando il record di 19 reti stagionali, di cui ben 4 nella storica partita contro l’Hartlepool United.

Nel febbraio 1992 Gazza viene scelto dal nuovo patron della Lazio, Sergio Cragnotti, per vestire la maglia biancoceleste, diventando così all’età di 25 anni una vera e propria leggenda anche in Italia. Dopo 47 presenze e 6 gol, finisce la stagione 1995 e vola in Scozia approdando nei Rangers, con i quali vince ben due campionati, una Scottish League Cup e una Scottish Cup. Tra la fine degli anni ‘90 e l’inizio degli anni 2000 gioca in varie squadre inglesi, tra cui Middlesbrough, Everton e Burnley. La sua carriera calcistica termina ufficialmente in Nord America, con il Boston United, nel 2004.

Negli ultimi vent'anni ha trascorso un periodo molto difficile, principalmente dovuto all'abuso di alcol. È stato un assiduo frequentatore di ospedali e cliniche riabilitative ed ha spesso avuto bisogno dell'intervento del suo agente il cui unico scopo era preservagli la salute e fare in modo che non si facesse male. Ha avuto anche problemi con la giustizia per aver guidato in stato di ebbrezza e per comportamento aggressivo.

Da dicembre 2020 è disponibile su Amazon Prime Video Hot Corn Football Club: Gascoigne, il documentario diretto da Jane Preston e girato nel 2015: un vero e proprio viaggio alla scoperta di un’eccezionale storia di calcio e di vita, raccontata come se fosse un film attraverso gli occhi e i sentimenti del suo protagonista e le voci di illustri nomi del calcio moderno.