Isola dei Famosi, chi è Awed? Vero nome, vita privata, curiosità sul Naufrago

Simone Paciello in arte Awed, conosciamo meglio il primo concorrente o naufrago dell'Isola dei famosi 2021 annunciato ufficialmente.

Ormai anche il mondo della televisione, quello dei reality in particolare, si è aperto a tutte le forme di celebrità, diciamo alternative, che la società di questi ultimi anni sta regalando. Motivo per il quale è perfettamente naturale che ne L'isola dei famosi ci stia più che bene uno youtuber o influencer come Awed. Già, ma chi è, per chi non lo conosce?

Su Intagram si definisce youtuber, attore, comico, conduttore, cantante e bugiardo, è presente in tutte le piattaforme musicali, e la prima cosa da sapere è che ha un nome vero, molto meno esotico di Awed: Simone Paciello, ed è stato il primo concorrente/naufrago di questa edizione 2021 dell'Isola ad essere svelato ufficialmente. Un viaggio avventuroso per lui nel lontano Honduras, allo stesso tempo un'occasione unica in epoca di pandemia. Awed ha avuto, secondo le cronache rosa, una lunga storia d'amore con l'attrice Ludovica Bizzaglia, conosciuta nel 2016 sul set di Un Natale al sud, in cui anche lui ha recitato.

Simone è nato a Napoli nel 1996, sotto il segno del Cancro, e la notorietà è arrivata sul tubo grazie a molti suoi divertenti video che hanno totalizzato un numero crescente e davvero significativo di visualizzazioni. Il suo canale ha quasi 2 milioni di iscritti e il suo primo contenuto sulla celebre piattaforma di condivisione l'ha caricato a 12 anni. Ha poi partecipato al programma umoristico di Sky, Social Face, insieme a suoi colleghi content creator. Ha anche pubblicato un libro, del resto non si nega a nessuno, Penso ma non penso, nel 2017. Nello stesso anno si è anche esibito in due canzoni di successo, Scusate per il disagio e Ho anche dei difetti, insieme ai suoi sodali Amedeo Preziosi e Riccardo Dose. Lo scorso anno ha condotto il GFVIP Party. Il più sorprendente dei video, per i suoi fan, quello del 27 febbraio 2021 in cui ha annnunciato la sua partecipazione al reality, con tanto di appello: "Sono un nuovo concorrente dell'Isola dei famosi. Farete il tifo per me?".