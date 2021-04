Gossip TV

La tredicesima puntata dell'Isola dei Famosi all'insegna della coppia Rodriguez -Moser.

L'ultimo appuntamento con l'Isola dei Famosi ha regalato lo sbarco della ultima new entry attesissima: l'ingresso nel cast di Ignazio Moser. La sua partecipazione è stata incerta per molti giorni ma ormai è ufficiale: l'ex ciclista trentino ed ex gieffino della terza edizione Vip del GF, sarà un naufrago della quindicesima edizione dell'adventure game di Canale 5.

Isola dei Famosi, Cecilia Rodriguez non nomina Monte: "Ignazio Moser l’ho baciato quando ho lasciato l’altro"

Occhi tutti puntati su Ignazio dunque e su un'ospite d'eccezione in studio: la fidanzata Cecilia Rodriguez, la sorella della showgirl argentina più famosa della tv.

Cechu ha assistito allo sbarco dall'elicottero di Nacho, mettendo subito in chiaro che, oltre a fare il tifo per lui, sarà un "sorvegliato speciale" considerando la nota gelosia di Cecilia.

E cosi, mentre gli autori hanno organizzato una prova ricompensa per la Lodo in cerca di riscatto dopo il rifiuto di Gilles Rocca di baciarla in apena, Ignazio ha accettato portando a casa la vittoria. Unica raccomandazione, "niente lingua", ha sottolineato l'argentina. Ma in un'altra prova a cui è stata sottoposta la coppia, li ha un po' scombussolati. Ignazio e Cecilia avrebbero dovuto rispondere ad alcune domande private per stabilire quanto si conoscano e c'è stato qualche intoppo.

A stupire è stata una risposta di Cecilia su come era vestita la prima volta che si sono baciati. “Io mi ricordo molto bene ed anche lui si ricorda“, ha dichiarato Cechu. “Era la notte di Halloween al Grande Fratello, lei era vestita da zucca ed io da Dracula“, la Rodriguez è andata in crisi ammettendo la gaffe: “Oddio mi sono confusa! Ho scritto dei pantaloni rossi. E’ quando ho lasciato l’altro! Mi sono confusa Ilary!" ha dichiarato Cecilia facendo riferimento al suo noto ex Francesco Monte che non ha voluto nemmeno nominare.

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi