Isola dei Famosi, Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi si scagliano contro la produzione: "Non si è mai visto che..."

Gossip TV

Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi non sembrano aver gradito le ultime dinamiche de L'Isola dei Famosi e lanciano stilettate alla produzione del reality show condotto da Ilary Blasi.

L’ultima puntata de L’Isola dei Famosi ha lasciato tutti decisamente perplessi. Nonostante fosse in lizza per diventare ‘super leader’, Ignazio Moser è finito in Nomination, mentre anche per l’ultima eliminata c’è stata la possibilità di rimanere su Playa Imboscadissima. Anche Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi trovano decisamente singolari le dinamiche del gioco e lanciato frecciatine velenose ai danni della produzione del reality show, condotto da Ilary Blasi.

Isola dei Famosi, l’ira di Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez

Le dinamiche della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi sono sempre più singolari e i fan del reality show di Canale5 iniziano a protestare a gran voce. Il fatto che sia quasi impossibile lasciare l’Honduras, se non per propria volontà, dal momento che gli eliminati finiscono sempre in qualche spiaggia alternativa dove poi potranno giocarsi la possibilità di tornare nel programma come concorrenti ufficiali, ha fatto discutere. Alcuni telespettatori, infatti, sono stanchi di votare per poi non vedere mai eliminato colui o colei che ottiene la percentuale più bassa di preferenze, e vorrebbe che la produzione assecondasse maggiormente il volere del pubblico. Anche Giulia Salemi è molto perplessa dall’esistenza di Playa Imboscadissima, attualmente abitata da Beatrice Marchetti e Francesca Lodo. “Momento critica: cosa fate votare la gente a casa se chi arriva ultimo al televoto non esce?”, ha chiesto la Salemi su Twitter.

Cecilia Rodriguez, invece, non è molto felice di come la produzione stia gestendo le prove leader, soprattutto dal momento che il suo Ignazio Moser ne ha vinta una per poi trovarsi comunque in Nomination. Nel corso dell’ultima Puntata, infatti, Moser si è scontrato con Isolde Kostner, nei guai dopo le ultime lamentele dei naufraghi, e ha perso la prova del ‘super leader’, conquistando comunque il titolo di leader salvador. Normalmente, chi eccelle nelle prove e riceve la collana, non può essere nominato e, invece, Moser è finito al televoto settimanale.

Momento "critica" #isola

Cosa fate votare fare la gente a casa se chi arriva ultimo al televoto non esce?

@#$%^&**(!) Cit.

Salvate questo tweet per memoria futura 😉 — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) May 14, 2021

“Volevo parlare un po’ con voi cosa ne pensavate di questa puntata, abbastanza ingiusta, perché non si è mai visto nella storia de L’Isola dei Famosi che un leader vada in Nomination. Io a questo punto se fossi stata una di loro non avrei fatto nessuna prova. Perché se uno spende tutte queste energie per poi finire in nomination”, ha ammesso la Rodriguez nelle sue Ig Stories. La Salemi si è unita al coro, trovando assurdo il fatto che la squadra di Iganzio avesse appena vinto una prova molto difficile e che il leader fosse comunque finito alle votazioni.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.