Isola dei Famosi, caos tra i Naufraghi in aeroporto: “Una sofferenza fino alla fine”

Brutta disavventura per i naufraghi de L’Isola dei Famosi che, tornando in Italia, rischiano di perdere il volo e scoprono che loro valigie sono state perse in aeroporto.

Awed ha vinto la quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi ed è stato incoronato in collegamento dall’Honduras, non potendo tornare in studio a causa della quarantena e delle tempistiche particolari che il virus ha imposto anche al reality show, condotto da Ilary Blasi. Dopo aver festeggiato, i naufraghi hanno intrapreso il lungo viaggio di ritorno ma qualcosa è andato storto e il rientro in patria si è rivelato un vero e proprio incubo per i concorrenti.

Isola dei Famosi, incubo per i naufraghi: bagagli persi e corse all’aeroporto

La quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi si è conclusa con la vittoria di Awed, tornato sui social per ringraziare tutti coloro che lo hanno sostenuto durante il percorso nel reality show di Canale5. Dopo aver salutato Ilary Blasi e gli ospiti in studio, i naufraghi si sono trovati a lasciare Cayo Paloma per tornare tutti insieme in Italia. Conclusa la diretta, i concorrenti si sono mostrati più uniti che mai postando foto insieme e scambiandosi dediche di sostegno, tutti fieri del viaggio che hanno intrapreso in Honduras e di come hanno affrontato le difficoltà senza mai piegarsi alla fame e alle scomodità.

Peccato che le vere difficoltà si siano presentate proprio durante il viaggio di ritorno, quando i naufraghi si sono trovati costretti a correre per l’aeroporto per non perdere il volo a causa di problemi tecnici. Forse a causa della felicità di riabbracciare finalmente i proprio affetti o per la distrazione dovuto alla gioia di tornare alla vita reale, alcuni concorrenti hanno commesso una serie di passi falsi dopo aver preso il volo. Ignazio Moser ha perso il portagli e ha commentato sui social: “Qualcosa doveva andare storto! Fino alla fine una sofferenza. Oltre ai bagagli persi anche il portafoglio dimenticato in aereo. Grande conclusione di quest’Isola”.

Matteo Diamante, invece, ha perso la ricevuta dei suoi bagagli che, si è scoperto solamente in seguito, sono stati bloccati a Parigi e non hanno seguito il volo dei naufraghi. Dunque, dopo corse e affanni, tutti si sono ritrovati senza bagagli e ora dovranno attendere disposizioni per recuperare i propri effetti personali. “Pure? Allora è un disastro”, ha commentato ironicamente Awed cercando di tirare su il morale ai suoi compagni di viaggio.

