Isola dei Famosi Brando Giorgi attacca Awed: "Stratega", scoppia una lite in diretta (VIDEO)

Gossip TV

Brando attacca Awed a L'Isola dei Famosi: "Come ti permetti di darmi dello schifoso?".

Tensione in diretta a L'Isola dei Famosi tra Awed e Brando Giorgi. L'ex naufrago del reality show condotto da Ilary Blasi si è scagliato contro il giovane influencer, reo di avergli dato dello "schifoso" quando non ha salutato Beppe Braida.

Scontro a L'Isola dei Famosi tra Brando Giorgi e Awed

Tutto è successo al momento della nomination di Awed. Dopo aver votato Roberto Ciufoli, il giovane concorrente de L'Isola dei Famosi è finito nel mirino di Brando: "Sei il miglior stratega di tutte le edizioni dell'Isola. Non te ne frega niente di nessuno. Ho notato però anche un'anima dentro di te. Quando vieni attaccato, ci rimani male. Quindi hai una sensibilità".

Giorgi ha poi continuato criticando duramente il comportamento assunto da Awed nei suoi confronti al momento dell'addio di Beppe Braida: "Non capisco perché quando Braida ha lasciato l'Isola, mi hai dato dello schifoso. Non avevi nessun motivo. Visto che ti reputi educato, hai fatto uno scivolone". "Io ho già chiesto scusa se ho alzato i toni. Ho cercato di spiegarti che era un momento difficile. Che in venti persone stavamo piangendo per Beppe" ha prontamente replicato lo youtuber cercando di difendersi dalle accuse dell'attore.

Leggi anche Andrea Cerioli contro Francesca Lodo, acceso confronto in diretta

Le parole di Awed, però, non hanno convinto Brando: "Non me ne sono accorto. Perché dai dello schifoso alle persone? Ma come ti permetti. Non ti devi permettere. Se lo avesse detto mia figlia sarei andato a nuoto fino in Honduras e le avrei tirato le orecchie. Non te la prendere quando ti dicono che sei falso come una moneta da trenta euro". A cercare di calmare gli animi ci ha pensato la conduttrice del programma, che ha invitato il ragazzo a tornare dal gruppo.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.