Isola dei Famosi, botta e risposta in diretta tra Ilary Blasi e Akash Kumar: "Non c'è rispetto per me" (VIDEO)

Ilary provoca Akash in diretta a L'Isola dei Famosi, l'ex naufrago minaccia di abbandonare lo studio.

Botta e risposta in diretta a L'Isola dei Famosi tra Ilary Blasi e Akash Kumar. Il comportamento dell'ex naufrago, che aveva dichiarato sui social che non sarebbe più tornato in trasmissione salvo poi esserci, ha infastidito la bella conduttrice che non ha perso occasione per lanciargli qualche frecciatina in diretta.

Ilary Blasi provoca Akash Kumar, che minaccia di abbandonare lo studio de L'Isola dei Famosi

Ieri, lunedì 17 maggio 2021, è andata in onda una nuova scoppiettante puntata de L'Isola dei Famosi. Tra gli ospiti in studio anche il modello Akash, che aveva fatto sapere sui social che non avrebbe più partecipato alla trasmissione: "La mia esperienza in studio termina qua…non sarò più presente. Questa è una mia scelta. È meglio dare spazio a persone che creano dinamiche".

A grande sorpresa, invece, Akash si è presentato in studio provocando la reazione di Ilary Blasi. La conduttrice de L'Isola dei Famosi, infatti, non ha perso occasione per punzecchiare in diretta l'ex naufrago: "Akash Kumar aveva detto che non sarebbe più venuto, e invece è ancora qua, attaccato a quella poltrona come le extension di Vera Gemma".

Il comportamento della Blasi, però, ha fatto subito innervosire Kumar che ha minacciato di abbandonare lo studio, sostenendo di non venire rispettato: "Io non sarei più venuto, e dichiaro di non voler venire più, perché non c'è rispetto per me. Se vuoi posso anche andare via adesso. Vado via". "No, no dai" ha prontamente replicato Ilary chiedendogli di rimanere e cercando di chiudere subito la questione.

