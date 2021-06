Isola dei Famosi, Belen Rodriguez si sbilancia su Ignazio Moser: “Vederti in questo programma…”

Gossip TV

Belen Rodriguez incoraggia Ignazio Moser con una dedica sentita sui social, seguendo la Finale de L’Isola dei Famosi per vedere il cognato riunirsi alla sorella Cecilia.

Ignazio Moser ha affrontato con coraggio la Finale della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, ricevendo una sorpresa bellissima e riabbracciando l’amata fidanzata Cecilia Rodriguez in Honduras. Prima di conoscere la sorte del naufrago, che si è piazzato quarto in classifica, Belen Rodriguez si è sbilanciata con una dedica su Instagram. Ecco cosa ha scritto la bella argentina al cognato.

Belen Rodriguez scrive una dedica a Ignazio Moser

Approdato a Playa Reunion carico di un’energia esplosiva che ha colpito tutti i naufraghi, affascinati dalla sua capacità di sradicare letteralmente tronchi di massicce dimensioni per alimentare il fuoco, Ignazio Moser è stato tra i concorrenti più amati della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Nel corso della Finale, il Moser ha lottato per arrivare sul podio ma si è dovuto accontentare della quarta posizione. Poco importa la classifica, dal momento che Ignazio può dirsi più che soddisfatto per il suo percorso.

Anche Belen Rodriguez ha trovato formidabile il viaggio del cognato e ha deciso di sbilanciarsi su Instagram, con una dedica inaspettata. “Sai che sono di poche parole. Vederti in questo programma mi ha fatto sentire fiera di essere la tua cognata. Voglio dirti che sei stato un grande”, ha scritto la Rodriguez. La bella argentina ha seguito con entusiasmo tutta la Puntata, attendendo con ansia la sorpresa di Cecilia Rodriguez, che si è presentata a Cayo Paloma lasciando senza parole il Moser.

I due si sono abbracciati e commossi, anche se il rifiuto di Ignazio di fare una proposta di matrimonio ha fatto discutere per lunghe ore il popolo del web. Belen ha seguito tutto l’incontro tra la sorella e il cognato, commentando con entusiasmo attraverso le sue Ig Stories, segno che conoscendo Ignazio si sarebbe aspettata che il naufrago non si prestasse ad una dichiarazione pubblica e spettacolarizzata. Siamo certi che la coppia potrebbe convolare a nozze, ma il Moser avrà in mente un altro luogo per la sua promessa!

