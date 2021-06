Isola dei Famosi, Beatrice Marchetti sui finalisti: "Devo assolutamente riuscire a..." (VIDEO)

Gossip TV

Beatrice delusa dal comportamento dei finalisti de L'Isola dei Famosi.

Mancano pochi giorni alla finale della quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi, che andrà in onda lunedì 7 giugno 2021 e sarà ricca di colpi di scena. Intanto in Honduras i naufraghi sembrano aver perso l'energia e l'entusiasmo per andare avanti. A cercare di spronarli e motivarli ci ha pensato la bella Beatrice Marchetti.

Beatrice Marchetti cerca di spronare e motivare i finalisti de L'Isola dei Famosi

Dopo aver passato diverse settimane su Playa Imboscada, Beatrice è tornata dal gruppo per vivere insieme a loro l'ultima settimana prima della finale de L'Isola dei Famosi. La bella modella, però, non ha nascosto di aver trovato tutti i finalisti troppo mosci e provati dalla fame: "Vederli così scarichi non può far altro che deprimermi".

La Marchetti, che pare essersi ricreduta su Awed, non si è persa d’animo e in confessionale ha rivelato di voler infondere loro l'energia necessaria per arrivare fino all'ultima puntata del reality show di Canale 5: "Devo assolutamente riuscire a tirare fuori quell’energia che mi ha contraddistinto fino a questo momento…Ce la farò…".

I sei finalisti della quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi che si giocheranno la vittoria finale sono: Valentina Persia, Awed, Beatrice, Ignazio Moser, Matteo Diamante e Andrea Cerioli. Chi sarà il vincitore? L'appuntamento è per il prossimo lunedì 7 giugno, in prima serata su Canale 5.

