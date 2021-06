Isola dei Famosi, Beatrice Marchetti rompe il silenzio su Awed: "In lui ho trovato una spalla, se fossi stata single..."

Gossip TV

Beatrice commenta il rapporto nato a L'Isola dei Famosi con Awed.

Beatrice Marchetti è tornata a parlare della sua esperienza a L'Isola dei Famosi. Intervistata da Superguidatv, la bella modella ed ex naufraga ha fatto un bilancio del suo percorso e non ha perso occasione per dire la sua sul rapporto con Awed, il vincitore del reality show.

La confessione di Beatrice su Awed dopo L'Isola dei Famosi

Beatrice ha rotto il silenzio su Awed, che negli ultimi giorni ha rivelato di aver provato un interesse significativo nei confronti della modella. "Awed è una persona simpatica e divertente. L’ho nominato per essere coerente con il mio pensiero considerando che c’erano stati degli screzi. Tra i naufraghi è stato l’unico che mi ha lasciato un po’ di amaro in bocca" ha dichiarato l'ex naufraga.

E ancora: "Se fossi stata single probabilmente le cose sarebbero andate diversamente. In quel momento sull’Isola cercavo un amico, una persona che mi potesse sostenere. In lui ho visto una persona che potesse farmi da spalla, a livello di amicizia. Quando ho capito che lui provava interesse ho fatto un passo indietro. Essendo fidanzata non l’ho calcolato. Io avevo messo le cose in chiaro e lui sapeva che io ero fidanzata. Sull’Isola però si è ingigantito un po’ tutto".

A proposito del suo fidanzato Mathieu Magni, la Marchetti ha rivelato: "Lui è una persona discreta che non ama stare sotto i riflettori. Il fatto che lui sia venuto in studio mi ha reso molto felice. Non so quanto ci abbia impiegato la produzione a convincerlo. Prima della mia partenza mi aveva infatti detto che non sarebbe mai andato in trasmissione. Ci avrebbe fatto un pensierino solo se fossi arrivata in finale".

