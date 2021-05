Isola dei Famosi: Beatrice Marchetti lascia Playa Imboscada (VIDEO)

Gossip TV

La bella naufraga de L'Isola dei Famosi lascia la sua Playa Imboscada per una nuova spiaggia.

Stasera, venerdì 7 maggio 2021, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata de L'Isola dei Famosi. Intanto, in Honduras è arrivato un comunicato inaspettato per Beatrice Marchetti, che è stata "costretta" dalla produzione del reality show condotto da Ilary Blasi a lasciare Playa Imboscada.

Beatrice Marchetti lascia Playa Imboscada, colpo di scena a L'Isola dei Famosi

Beatrice ha lasciato Playa Imboscada. Una decisione presa dalla produzione de L'Isola dei Famosi che, subito dopo la diretta, ha avvisato la bella e giovane naufraga di dover abbandonare la sua isola per continuare l'avventura su un'altra spiaggia dell'Honduras.

E così Beatrice ha dovuto lasciare Playa Imboscada, la spiaggia che l’ha ospitata quando è stata eliminata dal gioco. Al momento, però, non sappiamo ancora il motivo dell'abbandono. A ogni modo, la Marchetti non si è persa d’animo: ha raggiunto Playa Imboscadissima e si è messa subito all’opera per costruire la sua nuova "casa".

Ricordiamo che la Marchetti sta continuando il suo percorso a L'Isola dei Famosi completamente da sola. Un'esperienza davvero forte per la naufraga, che è riuscita a tirare fuori il suo lato più creativo dedicandosi alla creazione di una linea di costumi con foglie e conchiglie. L'appuntamento è per stasera, venerdì 7 maggio, in prima serata su Canale 5.

