Isola dei Famosi, Beatrice Marchetti criticata da un ex naufrago: "Non ha fatto un'isola pazzesca"

Luca Vismara commenta la semifinale de L'Isola dei Famosi e lancia una frecciata a Beatrice.

Ieri, lunedì 31 maggio 2021, su Canale 5 è andata in onda la semifinale de L'Isola dei Famosi. Tra i finalisti della quindicesima edizione del reality show anche la modella Beatrice Marchetti, che è stata criticata sui social dall'ex naufrago Luca Vismara.

Beatrice Marchetti vola in finale a L'Isola dei Famosi, la critica di Luca Vismara

Beatrice è stata per molti la rivelazione della quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi. La giovane modella, dopo essere stata eliminata alla prima nomination, ha poi trovato il suo riscatto su Playa Imboscada, dove ha vissuto per diverse settimane in solitudine e in un secondo momento con Francesca Lodo e Roberto Ciufoli. Motivo per cui il pubblico di Canale 5 ha deciso di premiarla mandandola in finale.

A commentare la semifinale de L'Isola dei Famosi e, in particolar modo, il percorso di Beatrice ci ha pensato Luca Vismara. L'ex naufrago ha rivelato su Twitter di non credere che la modella abbia fatto un'esperienza pazzesca, anzi: "Per me Beatrice comunque non ha fatto un’Isola pazzesca…Se proprio devo essere sincero. L'Isola è anche la convivenza con gli altri".

Ricordiamo che, oltre a Beatrice, i naufraghi che si giocheranno la vittoria sono: Ignazio Moser, Andrea Cerioli, Valentina Persia, Matteo Diamante e Awed. L'appuntamento con la finale de L'Isola dei Famosi è per il prossimo lunedì 7 giugno, in prima serata su Canale 5.

