Isola dei Famosi, Beatrice Marchetti confessa: "Ho pianto, ho vissuto molti momenti di solitudine"

La finalista Beatrice torna a parlare della sua incredibile esperienza a L'Isola dei Famosi.

Beatrice Marchetti è stata una delle concorrenti più apprezzate della quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi. Eliminata alla sua prima nomination, la giovane modella ha avuto la possibilità di continuare la sua esperienza prima su Playa Imboscada e poi su Playa Imboscadissima, arrivando fino alla finale.

La confessione di Beatrice Marchetti dopo L'Isola dei Famosi

A una settimana dalla finale de L'Isola dei Famosi, che ha visto trionfare Awed, Beatrice è tornata sui social e ha deciso di rispondere ad alcune curiosità dei suoi fan. "Non avrei mai pensato di arrivare dove dono arrivata. Nessuno avrebbe mai scommesso un euro su di me. Il fatto di avervi stupito e di essermi fatta conoscere davvero per quella che sono è qualcosa che va oltre. La forza, giorno dopo giorno, l’ho trovata e l’ho ricevuta dall’isola. L’isola mi ha riempito di energia, scoprivo che avevo sempre più forza, sempre più energia e davvero sono riuscita a fare delle cose che non pensavo" ha confessato la modella parlando del suo percorso in Honduras.

L'ex naufraga ha risposto anche a delle curiosità un po' più intime e specifiche: "Sono stata fortunatissima. [...] Sicuramente non è facile, il bagno non c’è. Le alternative sono due. O la natura o altrimenti c’è un secchio che viene cambiato ogni settimana. [..] Ad accendere il fuoco non mi ha mai aiutato nessuno. Sono riuscita ad accenderlo grazie ad un acciarino e vi assicuro che utilizzarlo è complicatissimo per chi come me non lo ha mai utilizzato. Le prime volte avevo le dita completamente tagliate".

La Marchetti ha infine confessato di aver vissuto molti momenti di sconforto: "Le prime notti ho pianto per la solitudine. Ho pianto perché non sapevo come sarebbe potuta andare. Ho vissuto molti momenti di solitudine ed è proprio da quei momenti che ho alzato la testa e mi sono tirata su".

