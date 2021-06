Isola dei Famosi, Awed si sfoga su Instagram dopo la vittoria: "Non potete capire quanto..."

Gossip TV

Awed torna su Instagram dopo aver vinto L'Isola dei Famosi, svelando ai fan del reality show di Canale5 il suo attuale peso.

Awed ha vinto la quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, dopo un percorso lungo e pieno di insidie. Dal dimagrimento eccessivo, all’improvviso voltafaccia nei confronti di Vera Gemma, passando per le confessioni più profonde e i momenti di pura gioia, lo youtuber partenopeo può tirare un sospiro di sollievo e godersi la meritata fama. Il popolo del web è in estati e acclama Awed che torna su Instagram per ringraziare tutti per il supporto ricevuto, svelando anche il suo peso attuale dopo mesi di digiuno e scarse quantità di riso che hanno costituito la sua dieta.

È Awed il vincitore de L’Isola dei Famosi. La quindicesima edizione del reality show, condotto da Ilary Blasi, si è ufficialmente conclusa con una Finale che ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Lo youtuber partenopeo ha vinto lo scontro al televoto contro Matteo Diamante, che è tornato sui social dopo al Puntata, per poi cercare di giocare di strategia per puntare al podio. Il percorso di Awed è stato caratterizzato dal sorriso del naufrago, che ha sempre cercato di creare dinamiche e far divertire i suoi colleghi, riservando al pubblico anche momenti di pura emozione con racconti intimi e inediti sulla sua vita.

La vittoria di Awed è stata decisamente meritata, soprattutto dopo che il naufrago si è reso protagonista di uno dei dimagrimenti più drastici di questa stagione. Tornato attivo su Instagram, lo youtuber ha scritto: “Per quanto dura sia stata ce l’abbiamo fatta. ABBIAMO VINTO L’ISOLA DEI FAMOSI! Il web ha vinto, NOI abbiamo vinto! Grazie infinitamente per tutto il supporto, non potete capire quanto bene mi avete fatto al cuore. Credete sempre in ciò che siete, nessuno può dirvi che non siete abbastanza. Un GRAZIE dal vostro napoletano con le crisi d’identità che pesa ormai 55 kg”.

Nel posto scopriamo dunque che Awed ha perso ben 20 kg, dal momento che ne pesava 75 quando ha fatto il suo ingresso a Playa Reunion. Awed ha postato anche una foto con Andrea Cerioli, uno dei concorrenti che più lo hanno aiutato in questo percorso, che ora non vede l’ora di trascorrere più tempo possibile con la sua dolce metà Arianna Cirrincione.

