Isola dei Famosi, Awed rivela: "Non la rifarei mai più, il giorno peggiore è stato..."

Gossip TV

Awed si lascia andare a una confessione inaspettata sulla sua partecipazione a L'Isola dei Famosi.

Awed è il vincitore della quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi. A pochi giorni dalla finale del reality show, il giovane influencer e youtuber è tornato a parlare della sua lunga esperienza in Honduras lasciandosi andare a una confessione inaspettata.

La rivelazione di Awed sulla sua partecipazione a L'Isola dei Famosi

È passata una settimana dalla finale de L'Isola dei Famosi che ha visto trionfare Awed. Proprio quest'ultimo ha deciso di rispondere su Instagram ad alcune curiosità dei suoi numerosi fan. "Sono sincero, non pensavo di poter vincere, il mio più grande obiettivo era quello di arrivare in finale, sono stato orgoglioso di questo. Ci sarei rimasto malissimo se fossi uscito per primo, però ero sicuro di arrivare terzo e uscire con Cerioli" ha ammesso il giovane vincitore del programma.

Awed ha poi continuato rivelando qual è stato il giorno peggiore: "Dopo alcune settimane di permanenza sull’Isola sono sbarcati gli arrivisti e Ignazio Moser. Quando sono arrivati gli arrivisti è stato il giorno peggiore della mia vita perché mentalmente iniziavo a contare quante puntate mancassero in base a quanti concorrenti fossero rimasti sull’isola. Sono arrivati loro, quattro concorrenti nuovi più Ignazio significavano altre cinque settimane e stavo per piangere".

Leggi anche Ubaldo Lanzo torna a parlare di Fariba Tehrani

L'ex naufrago ha infine rivelato di non sentire la mancanza dell'Isola, anzi: "Non mi manca la vita sull’ Isola, non mi manca il poter mangiare 25 gr di riso al giorno, non mi manca il fatto di non potermi lavare, di dormire per terra, di litigare con tutti per delle banalità, di sporzionare il cocco, non mi mancano questi aspetti. […] Un viaggio bellissimo, a tratti spaventoso, ma non lo rifarei mai più. Non mi sarei fermato neanche sulla seconda isola, non l'avrei fatto ma sarei andato a casa".

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.