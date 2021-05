Isola dei Famosi, Awed in lacrime: "Gilles ha sbagliato con Tommaso Zorzi, ognuno ha il suo passato..." (VIDEO)

Gossip TV

Gilles si scontra con Tommaso a L'Isola dei Famosi, Awed difende l'opinionista dalle accuse.

L'ultima puntata de L'Isola dei Famosi ha visto un'acceso scontro in diretta tra Gilles Rocca e Tommaso Zorzi. A prendere le difese del giovane opinionista ci ha pensato Awed che, parlando del suo lavoro da youtuber, ha criticato il comportamento dell'attore.

Awed in lacrime a L'Isola dei Famosi, lo youtuber critica Gilles Rocca

Durante l'ultima diretta de L'Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha voluto parlare dell'amicizia nata in Honduras tra Awed e Matteo Diamante, entrambi provenienti dal web. I due giovani naufraghi hanno rivelato di aver incontrato grandi difficoltá nella loro vita per il loro lavoro sul web, non considerato da molti.

Dopo aver visto la clip, che mostrava il discorso affrontato con Diamante sull'isola, Awed è scoppiato a piangere. Il giovane youtuber ha criticato Gilles, che prima di lasciare definitivamente l'Honduras si è scagliato contro Zorzi per non aver un curriculum rispettabile e per essere conosciuto solo per il suo seguito sui social: "Non ero d'accordo con le parole che prima Gilles ha dedicato a Tommaso Zorzi. Nessuno sa quello che c'è prima e quanto tempo uno ci mette per realizzare un sogno".

Dichiarazioni inaspettate che hanno spiazzato e colpito Tommaso. "Spesso ci vedono come cialtroni di serie B che sanno solo stare con un telefono in mano [...] sui social la gente è cattiva" ha confessato il giovane opinionista del reality show di Canale 5.

