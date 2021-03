Isola dei Famosi, Awed in lacrime, Daniela Martani: "Lo lascerei bollire nel suo brodo"

Gossip TV

Momento di sconforto per il giovane campano ma l'ex gieffina lo attacca.

Dopo il quarto appuntamento con l'Isola dei Famosi, a Cayo Cochinos la giornata è particolarmente difficile per Awed. Il giovane campano, sofferente per la mancanza di Vera Gemma si è isolato dal resto del gruppo sfogandosi in un pianto liberatorio. Il noto youtuber è stato nuovamente nominato e ha avvertito ostilità durante tutto la diretta dalla Palapa. Nonostante la nomination, alcuni naufraghi gli hanno voluto tendere una mano. La Persia lo ha definito un bravo ragazzo influenzato dalla presenza di Vera e Gilles Rocca dopo un acceso scontro, ha specificato che se lui fosse d'accordo, si sarebbe aperto ad un dialogo chiarificatore. A fare da paciere, a nome di tutto il gruppo, ci ha pensato Angela Melillo in qualità di leader e spinta da tutti i naufraghi.

La Melillo si è avvicinata ad Awed e lo ha quindi confortato:“Non sei da solo Awed, veramente. Vieni perché noi ci teniamo. Te lo dico io ma a nome di tutti, credimi”. Il giovane ha quindi spiegato che in quel momento voleva restare solo ma i due si sono abbracciati e Angela lo ha rassicurato che più tardi sarebbe tornata a chiamarlo.

“I ragazzi hanno tutte le motivazioni per mettermi fuori dal gruppo. Capire che loro ci sono per me è molto importante. Ho avuto un crollo emotivo dovuto all’uscita di Vera e mi sono allontanato”, ha dichiarato Awed in confessionale.

Tornata dal gruppo, Angela ha spiegato a tutti che Awed era molto molto giù di morale. Daniela Martani è stata l'unica a non mostrarsi particolarmente comprensiva e lo ha nuovamente attaccato: “Lo lascerei bollire nel suo brodo. Ciao, arrivederci e grazie. Non hai 12 anni, ne hai 24”.

