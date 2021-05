Isola dei Famosi, Awed: "Ho sbagliato tutto"

Gossip TV

Lo sfogo di Awed a L'Isola dei Famosi.

Mancano pochi giorni alla semifinale de L'Isola dei Famosi. Tra i concorrenti più amati e seguiti di questa edizione c'è sicuramente Awed che, nelle ultime ore, si è lasciato andare a uno sfogo con Valentina Persia.

Awed si sfoga a L'Isola dei Famosi con Valentina Persia

Awed è tra i protagonisti più apprezzati della quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi. Il suo percorso in Honduras è stato davvero intenso e divertente. Per chi non lo sapesse, il giovane youtuber partenopeo ha anche cercato di conquistare alcune giovani naufraghe ricevendo però diversi due di picche.

"Ho sbagliato tutto" ha confessato Awed parlando della sua situazione sentimentale con Valentina "Ho provato ad innamorarmi ma è andata malissimo". Dopo aver ascoltato lo sfogo del ragazzo, la naufraga ha deciso di consolarlo ironizzando così: "Stanotte approfittiamo. Tu quanti anni hai? Io il doppio tuo, scavalchiamoli e andiamo dentro la tenda. Così se lunedì mi cacciano…".

Awed ha poi deciso di cambiare argomento e fare una considerazione sul cibo: "Per il terzo giorno consecutivo sono arrivati gli spaghetti, però non so perchè ma sembra sempre poco [...] Credo che nella prossima puntata toccherà a qualcun’altro rasarsi i capelli. Di mangiare riso non ne posso più". L'appuntamento con la semifinale de L'Isola dei Famosi è per lunedì 31 maggio 2021, in prima serata su Canale 5.

