Isola dei Famosi: "Awed è insopportabile, nocivo per una collaborazione di gruppo", il duro attacco di Roberto Ciufoli

Gossip TV

Roberto difende Gilles dalle accuse di Awed, le dure dichiarazioni del comico all'Isola dei Famosi.

Momenti duri per Awed all'Isola dei Famosi che, dopo essersi reso protagonista di un acceso scontro in diretta con Gilles Rocca e aver salutato la sua compagna di avvenuta Vera Gemma, è finito nuovamente al televoto. Tra coloro che lo hanno votato anche Roberto Ciufoli che, in occasione della sua nomination, ha ribadito il comportamento inaccettabile assunto dal giovane naufrago durante la settimana.

Roberto Ciufoli critica Awed all'Isola dei Famosi

Lo scontro tra Awed e Gilles ha portato dei veri e propri malumori tra i naufraghi. A difendere l'attore dalle pesanti accuse dello youtuber è stato Roberto che, tirato in ballo proprio da Gilles, ha dichiarato: "Ho assistito da lontano, ma ho visto da come si muovevano che stavano discutendo. Ho visto Awed che aveva un atteggiamento molto provocatorio nei confronti di Gilles. Voleva provocare una reazione, Gilles indietreggiava e Awed avanzava. Lo trovo veramente un teatrino costruito a misura di telecamere, una provocazione continua".

Un pensiero ribadito da Ciufoli anche durante la sua nomination. Il comico, infatti, ha nominato Awed sottolineando ancora una volta il suo comportamento ingiustificabile: "Lo trovo assolutamente non interessante e nocivo ad una collaborazione di gruppo [...] Ho trovato il suo modo di comportarsi veramente insopportabile. Non mi è piaciuta una cosa di quelle che ha detto o di quello che ha fatto".

Leggi anche Scontro di fuoco in diretta tra Gilles Rocca e Awed

Roberto ha continuato spiegando a Ilary Blasi che Awed durante l'ultima settimana è stato determinate nel creare tensioni all’interno del gruppo: "Ha guastato un’armonia che poteva esserci". Riusciranno a trovare un punto d'incontro? Staremo a vedere.

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi.