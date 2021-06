Isola dei Famosi, Awed dopo la confessione di Elettra Lamborghini: "Frasi che fanno bene al cuore"

Gossip TV

La rivelazione di Elettra a Il Punto Zeta scatena la reazione di Awed sui social.

Nel corso dell'ultima puntata de Il Punto Zeta, Elettra Lamborghini ha rivelato di aver avuto, in passato, un interesse per Awed. Dichiarazioni che hanno spiazzato tutti, compreso il diretto interessato, che è intervenuto sui social per ringraziare la bella opinionista de L'Isola dei Famosi.

Awed replica a Elettra Lamborghini, ecco cosa è successo

Ospite dell'ultimo appuntamento della stagione de Il Punto Zeta, Elettra ha parlato della sua esperienza come opinionista de L'Isola dei Famosi ma anche di Awed. "C'è stato un periodo in cui ero innamorata di Awed. Pensavo fosse un bel ragazzo, credevo fosse più grande di me, invece ha tipo tre anni di me quindi ho dovuto metterci la croce" ha confessato la cantante parlando dello youtuber del reality show di Ilary Blasi.

Le parole della Lamborghini non sono passate inosservate e in poco tempo hanno fatto il giro del web. Ovviamente, non poteva mancare la risposta del vincitore de L'Isola dei Famosi che è intervenuto su Instagram dichiarando: "Ho visto il video di Elettra volevo ringraziarla perché dopo 85 giorni di fame sentirsi dire 'pensavo fosse un bel ragazzo' è una di quelle frasi che fanno bene al cuore".

E ancora: "Scherzi a parte ho riso un sacco quando ha parlato dell'età. Bastava che mi avvisavi ai tempi, potevo pure andare in giro a mentire! Mentivo sulla mia età, ora eravamo sposati con dei bambini. Invece no, sono single e nessuno mi vuole".

