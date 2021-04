Isola dei Famosi, "Awed da solo in mezzo a quelle iene": la preoccupazione di Vera Gemma

Gossip TV

Su Parasite Island, Vera Gemma esprime la sua preoccupazione per Awed dopo gli scontri con i compagni de L'Isola dei Famosi.

Il pubblico ha deciso di eliminare Vera Gemma da L’Isola dei Famosi, ma la naufraga non si è arresa e ha deciso di rimanere come ospite a Parasite Island. In un momento di tranquillità con i nuovi compagni di viaggio, la naufraga confessa di essere molto preoccupata per il trattamento che il gruppo potrebbe aver riservato ad Awed, dopo gli scontri dell’ultima Puntata.

Isola dei Famosi, Vera Gemma preoccupata per Awed

Vera Gemma e Awed hanno instaurato, sin dai primi giorni di permanenza in Honduras, un legame molto stretto. I due protagonisti de L’Isola dei Famosi hanno deciso di prendere le distanze dal resto del gruppo, giudicando falsi e costruiti i compagni di viaggio. Vera, infatti, ha affermato di non voler avere padroni e di non apprezzare chi riesce ad andare d’accordo con tutti, suscitando l’ira degli altri concorrenti. In molti, infatti, hanno fatto notare come sia necessario fare gruppo per sopravvivere, e che sia facile voler essere indipendente a parole per poi ricadere sul resto dei naufraghi per le necessità quotidiane.

Tra una polemica e l’altra, Awed ha alimentato le discussioni scagliandosi contro Gilles Rocca e Francesca Lodo. Nel frattempo, Vera ha scoperto di essere l’eliminata della Puntata e ha raggiunto Parasite Island, dove ha accettato di rimanere per poter ottenere la possibilità di rientrare in gioco. In un momento di riflessione, la Gemma ha confessato a Brando Giorgi di essere molto preoccupata per Awed, rimasto completamente solo dopo la sua eliminazione: “Awed sta male, non come me… Ma quasi! Povero, da solo in mezzo a quelle iene. Adesso ce lo hanno da solo, se lo mangiano”.

Mentre Vera si preoccupa per l’amico, Awed chiede scusa alla Lodo e riallaccia i rapporti con Gilles. Il cambiamento repentino del naufrago, tuttavia, non convince Roberto Ciufoli, certo che lo youtuber stia mettendo in atto una nuova strategia che rivelerà solamente al momento opportuno. L'intuizione di Ciufoli si rivelerà giusto, oppure Awed ha semplicemente cambiato idea?

