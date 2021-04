Gossip TV

Sembra che Awed si sia preso una bella cotta per Beatrice Marchetti, nuova naufraga de L'Isola dei Famosi.

Sembra stia nascendo una bella intesa tra Awed e Beatrice Marchetti. La bellissima new entry della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi è stata accolta con calore dallo youtuber, che ha deciso di mostrarle il luogo nella speranza di trascorrere del tempo solo con lei. Mentre Fariba Tehrani insinua che tra i due naufraghi stia nascendo un sentimento, Awed confessa di provare attrazione per la modella. Ma lei ricambierà?

Isola dei Famosi, Awed e Beatrice Marchetti inseparabili: flirt in corso?

L’ingresso di Beatrice Marchetti nella quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi sembra aver fatto molto piacere ad Awed. Dopo aver fatto pace con il gruppo, attirandosi le critiche di Vera Gemma, il giovane naufrago spera di coltivare una nuova conoscenza con la modella, per la quale prova una forte attrazione. Beatrice si lascia guidare dal collega in avventure acquatiche e improvvisate lezioni di dialetto partenopeo, mentre Fariba Tehrani sembra essersi accorta che tra i due c’è un feeling particolare.

La madre di Giulia Salemi cerca di far capitolare Awed e Beatrice i quali, tuttavia, non hanno intenzione di svelare le proprie carte. Mentre in pubblico lo youtuber dissimula il suo interesse per la Marchetti, in confessionale ammette: “Beatrice mi piace. Ho deciso come prima uscita di coppia di portarla sugli scogli a farle vedere come si pesca. Siamo andati, lei ogni tanto si teneva a me perché ha visto un uomo virile sul quale poteva far breccia”. Awed sembra piuttosto preso, ma la Marchetti ricambierà questo sentimento?

La modella è felicemente single, almeno stando alle notizie più recenti, e chissà che per distrarsi dalla fame e dal clima ostico dell’Honduras non scelga di avvicinarsi ad Awed. La loro sarebbe la prima coppia ufficiale della ventesima edizione de L’Isola, anche se la coppia che tutti amano è quella di fatto costituita da Ubaldo Lanzo e dalla Tehrani. Chissà come commenterà questa nuova unione Vera, che su Playa Esperanza spara a zero sui naufraghi insieme ad Elisa Isoardi e Miryea Stabile.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.