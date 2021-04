Isola dei Famosi, Awed affronta Francesca Lodo e Gilles Rocca ma non convince Roberto Ciufoli: "Non mi fido" (VIDEO)

Gossip TV

Arriva il tanto atteso confronto all'Isola dei Famosi tra Awed, Francesca e Gilles.

Colpo di scena all'Isola dei Famosi. Awed, provato da tutta la situazione, ha deciso di fare un passo indietro nei confronti dei suoi compagni di gioco, in particolar modo con Francesca Lodo e Gilles Rocca, e chiedergli scusa per il comportamento assunto negli ultimi giorni in Honduras.

Awed affronta i naufraghi all'Isola dei Famosi

Tutto era iniziato quando Awed aveva lanciato pesanti accuse a Gilles, accusandolo di violenza, e Francesca, nominata "valletta di Gilles". A distanza di alcuni giorni dallo scontro in Palapa, Beppe Braida ha deciso di confrontarsi con il giovane influencer Awed cercando di spiegargli il suo punto di vista e di esserci rimasto male per le dure affermazioni contro di lui.

Il confronto con Braida ha smosso Awed, che ha deciso di tornare dal gruppo per pranzare insieme. Un comportamento che, però, non ha convinto Roberto Ciufoli: "Non mi fido di Awed, lo vedo come una banconota da 30 euro, è una strategia, non ha chiesto nemmeno scusa". Dopo aver chiarito con Beppe, Awed ha deciso di affrontare Francesca. "Tu hai detto cose gravissime. Che faccio la valletta di quello e quell’altro. Ma magari oggi mi chiamassero per fare la valletta in qualche programma" ha dichiarato la showgirl. "Non ho piu ragionato, ho detto cose che non pensavo" ha replicato il ragazzo chiedendole scusa.

Infine, è stata la volta di Gilles. "Io ci tenevo a te, mi è dispiaciuto tanto. Con Vera ti sei andato a chiudere" ha rivelato l'attore cercando di far ragionare Awed, che si è subito difeso affermando: "Mi ero autoconvinto che vi foste coalizzati contro di me". Anche in questo caso, l'atteggiamento dello youtuber è stato messo in discussione da Ciufoli, che gli ha chiesto di scusarsi pubblicamente con Francesca. "Le ho già chiesto scusa in privato, ma lo dico anche qua. Coi paraocchi inizio a dire cosa che non penso o che non dovrei dire" ha concluso il ragazzo.

