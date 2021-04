Isola dei Famosi, Awed a rischio squalifica per le Offese a Fariba Tehrani: il commento di Giulia Salemi

Gossip TV

Giulia Salemi commenta le offese di Awed alla madre Fariba Tehrani, in attesa di scoprire se il naufrago sarà squalificato da L'Isola dei Famosi.

Da diversi giorni si parla delle offese che Awed ha rifilato a Fariba Tehrani, commentando il suo seno davanti ad un Andrea Cerioli decisamente imbarazzato. Per il naufrago della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi potrebbe arrivare la squalifica e Giulia Salemi, ospite di Domenica Live, commenta l’uscita a dir poco infelice dello youtuber nei confronti dell’adorata madre.

Isola dei Famosi, Awed a rischio squalifica: il commento di Giulia Salemi

Awed è una delle personalità più controverse e particolari della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Il naufrago, infatti, ha iniziato la sua avventura in Honduras alleandosi con Vera Gemma, e cercando in tutti i modi di evitare il gruppo che considerava fin troppo unito dalla leadership soffocante di Gilles Rocca. Tra una discussione e l’altra, dopo l’eliminazione di Vera, il concorrente ha fatto marcia indietro e si è riconciliato con i suoi compagni di viaggio.

L’ingresso di Beatrice Marchetti, inoltre, sembra aver rinvigorito Awed, che non ha nascosto di essere molto interessato a conoscere meglio la bellissima modella. A far indispettire il pubblico, tuttavia, sono state le frasi shock su Fariba Tehrani, presa in giro dal naufrago per il aspetto fisico giudicato piuttosto ‘decadente’. Un commento fuori luogo, che ha messo in imbarazzo Andrea Cerioli, e che ha fatto imbestialire il popolo del Web. Ora, per il concorrente potrebbe arrivare una sonora squalifica che metterebbe fine al suo soggiorno a Playa Reunion. L’accaduto è stato commentato anche da Giulia Salemi, ospite del salotto di Domenica Live.

“Quello che io ho visto sui social, poi insomma lì bisogna capire. Perché a me non piace giudicare così di pancia, perché sarei istintiva. Ma bisogna capire il contesto. Ha fatto un commento poco carino, essendo una madre e donna, sul fatto del seno. Secondo me a L’Isola bisogna girarsi quando uno si lava. Non voglio fare la bigotta perché mi sto informando e sto cercando di capire perché L’Isola non è come il Gf Vip live h24, sicuramente una battuta infelice che poteva tranquillamente evitare”, queste le parole della fidanzata di Pierpaolo Pretelli.

