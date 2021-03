Isola dei Famosi, arriva una nuova Naufraga ed è già polemica

Gossip TV

Emanuela Tittocchia entra nel Cast della quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi, provocando una valanga di polemiche.

La quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi è iniziata da pochi giorni, ma i naufraghi sembrano già decisamente provati dal soggiorno in Honduras. Tra l’infortunio di Paul Gascoigne, che potrebbe costargli la permanenza nel reality show di Ilary Blasi, il debutto incerto di Andrea Cerioli e l’addio di Akash Kumar, c’è bisogno di un po’ di energia positiva. Forse, a risollevare l’umore dei naufraghi ci penserà Emanuela Tittocchia, nuova concorrente del programma di Canale5, che inizierà il suo percorso tra una valanga di critiche.

Isola dei Famosi, Emanuela Tittocchia nuova concorrente

Il cast della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi vanta alcuni elementi di spicco che, dopo neppure due settimane di permanenza in Honduras, sono già stati designati come possibili vincitori del reality show, condotto da Ilary Blasi. Come ha svelato Marco Maddaloni nella nostra intervista esclusiva, Brando Giorgi e Gilles Rocca potrebbero puntare alla Finale ma dovranno fare i conti con la pressione psicologica di trovarsi in un’isola deserta senza la possibilità di consumare un pasto decente.

Mentre il pubblico spera di vedere presto Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo lontano da Parasite Island, alle prese con i drammi di Rafinados e Buriños, Nuovo Tv annuncio l’ingresso di una nuova naufraga. Nel corso dell’ultima Puntata abbiamo assistito all’approdo nel programma di Andrea Cerioli, che appena arrivato ha fatto perdere la sua squadra. Il bel bolognese ha confessato di sentirsi molto confuso, ma siamo certi che nei prossimi giorni troverà la sua dimensione tra gli altri concorrenti, e potrà riscattarsi. Dopo il Cerioli, toccherebbe a Emanuela Tittocchia fare il suo ingresso nel reality show di Canale5.

Lei, da anni opinionista dei salotti di Barbara d’Urso, è un’attrice conosciuta per i suoi spettacoli teatrali e per CentoVetrine. Negli ultime mesi, la Tittocchia è finita al centro delle polemiche per essere stata parte della fine della relazione tra Valeria Marini e il suo fidanzato Gianluigi. Insomma, Emanuela è decisamente una donna con carattere che conosce piuttosto bene le dinamiche televisive, e questo potrebbe giovare a L’Isola. Il pubblico, tuttavia, si è ribellato e ha chiesto alla produzione di introdurre volti che ritiene “realmente famosi” invece che frequentatori di salotti Mediaset. Una richiesta che, dal momento che la Tittocchia è piuttosto nota proprio per essere un’attrice prima che un personaggio televisivo, risulta fuori luogo.

