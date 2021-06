Isola dei Famosi, Arianna Cirrincione segue le orme di Andrea Cerioli: “Un reality show nel futuro? Esperienza unica”

Gossip TV

Arianna Cirrincione parla della sorpresa ad Andrea Cerioli a L’Isola dei Famosi, parlando di una sua possibile partecipazione ad un reality show sul piccolo schermo.

La quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi si è ufficialmente conclusa, con la vittoria di Awed. Lo youtuber partenopeo è stato eletto come il preferito dal pubblico, battendo due personalità forti in Finale come quelle di Valentina Persia e Andrea Cerioli. La fidanzata di quest’ultimo, Arianna Cirrincione, si è presentata in Honduras per condividere con il suo fidanzato le ultime emozioni a Cayo Paloma, e ora si vocifera che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sia pronta a seguire le orme del Cerioli sul piccolo schermo. Ecco cosa ha raccontato la Cirrincione a proposito della possibilità di prendere parte ad un reality show in futuro.

Arianna Cirrincione dice ‘no’ ai Reality dopo L’Isola dei Famosi

Andrea Cerioli, naufrago chiacchierato quanto amato, non si è arreso e ha affrontato con coraggio lunghi mesi sulle bianche spiagge dell’Honduras, rendendosi protagonista di scontri di fuoco e momenti emozionanti. L’ex tronista di Uomini e Donne ha raggiunto la Finale, ma è stato battuto da Awed che ha vinto la quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, tra il plauso generale del pubblico. Prima di lasciare per sempre Cayo Paloma, il Cerioli ha potuto riabbracciare Arianna Cirrincione, inviata dalla redazione a fare una sorpresa al proprio compagno. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha svelato cosa ha provato approdando sulla spiaggia prima di poter riabbracciare il Cerioli, ammettendo al magazine ufficiale del dating show di Maria De Filippi:

“Una bellissima avventura. Sapevo che su quella spiaggia avrei ritrovato il mio fidanzato dopo tante settimane distanti, quindi avevo la consapevolezza che sarebbe stato un viaggio stupendo dal principio. Sono partita insieme a un gruppo di persone molto carine, che si trovavano nella mia stessa situazione, e questo ha reso tutto ancora più divertente”.

Isola dei Famosi, Arianna Cirrincione fa una rivelazione su Andrea Cerioli

Andrea è stato distratto dallo scontro con Daniela Martani, inconsapevole che sarebbe giunta proprio Arianna a redimire la lite tra i due. Ma cosa ha provato la Cirrincione presentatori davanti al Cerioli dopo tanto tempo? “C’era un’atmosfera un po’ strana quando ci siamo rivisti, ma credo fosse più spiazzante per Andrea che per me. In fondo lo seguivo tutto i giorni tramite lo schermo. Lui, invece, forse stava iniziando a non ricordarsi più la mia fisionomia.Un’emozione incredibile, difficile da spiegare a parole. Tanto bella quanto surreale. In questi mesi mi era mancato da morire. Non ricordo neppure la prima cosa che ci siamo detti quando ci siamo rivisti. Ero talmente emozionata da avere la testa altrove”, ha raccontato la ligure.

I fan di Arianna si sono chiesti se presto la vedranno seguire le orme di Andrea, finito al centro del gossip per colpa di una dama del Trono Over, che è decisamente molto quotato come concorrente dei reality show. “Avendo visto che effetto ha avuto su Andrea dalla tv, direi non particolarmente. Scherzi a parte, è stata sicuramente un’esperienza dura, ma unica, quindi non saprei. Per ora non ci penso, ma mai dire mai”, ecco cosa ha confessato la Cirrincione.

