Isola dei Famosi, annunciati a sorpresa tre nuovi naufraghi

Prima del debutto ufficiale della quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi, sono stati annunciati a sorpresa tre nuovi naufraghi

Mancano pochissime ore al debutto ufficiale della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Il reality show ambientato in Honduras torna su Canale5 con la conduzione di Ilary Blasi, insieme ai tre opinionisti Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. Prima della messa in onda della Puntata, sono stati annunciati a sorpresa tre nuovi concorrenti, tra cui un volto noto di un reality show di Canale5. Ecco chi son e quale ruolo avranno.

Isola dei Famosi, annunciati tre nuovi naufraghi

È tutto pronto per il debutto ufficiale della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, che torna questa sera lunedì 15 marzo 2021 su Canale5. Al timone della conduzione c’è la solare Ilary Blasi, decisa a far tornare il reality show alle origini, insieme agli opinionisti Elettra Lamborghini - che tuttavia dovrà attendere di tornare negativa al Covid per presenziare in studio - Iva Zanicchi, e Tommaso Zorzi. In collegamento dall’Honduras, invece, ci sarà Massimiliano Rosolino che ha raccolto il testimone da Alvin, e sarà l’inviato speciale del programma.

I 16 concorrenti sono pronti a calarsi nel ruolo di naufraghi, sfidando la fame e le intemperie per raggiungere la vittoria e il ricco montepremi. Il cast è composto dal modello Akash Kumar, lo youtuber Awed, Angela Melillo, Beppe Braida, Brando Giorgi, Daniela Martani, Drusilla Gucci Ludolf, Elisa Isoardi, dal Visconte Ferdinando Gugliemotti, Francesca Lodo, Gilles Rocca, Paul Gascoigne, Roberto Ciufoli, Vera Gemma, Valentina Persia e Andrea Cerioli. A loro si aggiunge, a sorpresa, Myrea Stabile ovvero la vincitrice dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa. La pupa ha dichiarato di voler continuare il suo percorso sul piccolo schermo, ed è stata immediatamente accontentata dalla Blasi.

Oltre a Myrea, ci saranno due nuovi naufraghi con un ruolo inedito. Quest’anno, infatti, il cast sarà diviso in due gruppi ovvero i Buriños e i Rafinados e sarà istituita la Parasite Island, abitata da Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzi, che dovranno sopravvivere pur non possedendo particolari doti di adattamento. I due nuovi naufraghi saranno aiutati e supportati da Marco Maddaloni.

