Isola dei Famosi, Angela Melillo: "Sono state dette bugie e falsità. Vera Gemma? Ho ricevuto degli attacchi gratuiti"

L'ex naufraga Angela replica alle critiche e accuse ricevute durante L'Isola dei Famosi.

Angela Melillo è stata tra le naufraghe più apprezzate della quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi. Intervistata da Superguidatv, la showgirl ha parlato della sua lunga esperienza in Honduras, che si è conclusa a un passo dalla finale, e replicato alle critiche ricevute da Vera Gemma.

Angela Melillo replica alle critiche dopo L'Isola dei Famosi

Il percorso di Angela a L'Isola dei Famosi si è interrotto a un passo dalla finale. L'ex naufraga è stata tra le concorrenti più apprezzate per la sua educazione ed eleganza. "Sono una persona equilibrata anche nella vita. A volte però mi sono state messe in bocca parole che non avevo mai pronunciato, sono state dette bugie o mi sono state rivolte delle accuse di falsità. A quel punto, non sono stata più buona ma ho deciso di puntare i piedi. Sono scattata pur mantenendo i toni educati. Sono contenta però che alcune persone si siano ricredute sul mio conto quando ho preso la decisione di non proseguire. E’ stata una dimostrazione di coerenza" ha confessato la donna.

La Melillo ha parlato anche delle varie strategie messe in atto sull'isola dai naufraghi: "Durante la mia permanenza, ho cercato di essere da supporto per i miei compagni. Non sono stata una vittima. Sono riuscita a leggere alcune strategie ma sono riuscita ad ascoltare il mio cuore e la mia testa. Ognuno ha fatto il suo gioco. Anche Awed ha saputo giocare bene ma lo ha fatto in modo pulito senza fare strategie cattive".

A proposito delle accuse e critiche ricevute da Vera Gemma, la bionda showgirl ha dichiarato: "Lei ha un altro modo di esporsi e basare il suo essere personaggio. Siamo diverse. Io non ho mai giudicato il suo comportamento ma a volte ho ricevuto degli attacchi gratuiti anche forse per fare rumore. Io preferisco farmi sentire in maniera diversa, senza alzare la voce e senza attaccare. Mi è stato detto che nel reality non mi sono sporcata ma io credo che in un reality bisogna andare mostrandosi per quello che si è".

