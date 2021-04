Isola dei Famosi: Angela Melillo smascherata da Tommaso Zorzi e Ilary Blasi, caos in studio (VIDEO)

Gossip TV

Tommaso e Ilary contro le strategie dei Primitivi de L'Isola dei Famosi: "Non fate i santarelli".

L'ultima puntata de L'Isola dei Famosi è stata ricca di colpi di scena e accese discussioni. Il comportamento assunto dal gruppo dei Primitivi, in particolar modo, ha fatto letteralmente perdere le staffe a Tommaso Zorzi che, appoggiato da Ilary Blasi, li ha criticati e attaccati duramente in diretta.

Tommaso Zorzi e Ilary Blasi smascherano i Primitivi a L'Isola dei Famosi

Tutto è iniziato quando Ilary ha mandato in onda un video in cui ha dimostrato che nel gruppo dei Primitivi c’è una chiara strategia per fare fuori dal gioco Myrea Stabile. "Vi abbiamo beccato con il sorcio in bocca, Miryea vi ha sentiti bisbigliare" ha dichiarato la conduttrice de L'Isola dei Famosi stuzzicando e provocando i naufraghi.

Angela Melillo ha deciso di prendere la parola per replicare all'accusa provocando però la reazione furiosa di Tommaso: "Ma come? Abbiamo visto nell’RWM che vi mettevate d’accordo…Angela ti prego. Io non sono contro le strategie nei reality però sono contro le vergini incinte. Se sei uno stratega, dì che sei uno stratega e vai avanti".

Dopo aver redarguito Angela, il giovane opinionista de L’Isola dei Famosi si è scagliato furioso contro i naufraghi, rei di voler fare i santarelli quando vengono sorpresi a fare una strategia: "Non fate i santarelli con l’aureola quando venite sgamati. Vi abbiamo visto nella clip. Fate solo delle brutte figure. Non è possibile. Io mi agito". "Vuoi andare a casa anche tu?" ha dichiarato la Blasi cercando con ironia di calmare Zorzi e lanciando una frecciata alla naufraga: "Angela st'aureola ti è un po' caduta".

