Isola dei Famosi, Angela Melillo: "Non so se la rifarei come esperienza. La vittoria di Awed è la dimostrazione che..."

L'ex naufraga fa un bilancio del suo percorso a L'Isola dei Famosi dopo la vittoria di Awed.

La quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi si è conclusa lo scorso lunedì 7 giugno 2021 con la vittoria di Awed. Tra coloro che hanno commentato il trionfo del giovane youtuber c'è anche l'ex naufraga Angela Melillo che, intervistata da Superguidatv, ha fatto un bilancio del suo incredibile percorso in Honduras.

La confessione di Angela Melillo dopo L'Isola dei Famosi

A pochi giorni dalla finale de L'Isola dei Famosi, Angela ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato della sua lunga e intensa esperienza in Honduras che si è conclusa a un passo dall'arrivo: "Quando ho accettato di partecipare all'Isola dei Famosi non mi sarei aspettata di arrivare ad un passo dalla finale. Nella vita ho imparato a non crearmi troppe aspettative per evitare poi delusioni. Prima di partire avevo detto a mia figlia che sarei tornata dopo due o tre settimane. Lei invece era del parere opposto perché pensava arrivassi in finale. Per me essere arrivata in semifinale senza mai essere nominata è stato un traguardo importante".

L'ex naufraga ha raccontato di aver vissuto momenti molto belli, ma di aver patito la fame veramente: "Ho vissuto momenti importanti e anche sofferti. Ho patito molto la fame. Le prime due settimane non ho mangiato nulla. [...] ho capito che molte cose si danno per scontato. Il tempo sull’Isola non passava mai soprattutto di notte quando bisognava fare attenzione al fuoco per evitare che si spegnesse. Non so se la rifarei come esperienza".

Leggi anche Awed torna su Instagram dopo la vittoria

Per quanto riguarda invece i rapporti nati in Honduras con gli altri naufraghi, la Melillo ha rivelato di aver cercato di essere un punto di riferimento per tutti: "Durante la mia permanenza, ho cercato di essere da supporto per i miei compagni. Ad Awed ho sempre teso la mano anche quando dopo l’eliminazione di Vera Gemma è rimasto solo. Con Miryea all’inizio si era creato un bellissimo rapporto. L’ho ascoltata e supportata. Poi ho iniziato a notare che andava a fare la spia e io non amo molto questo tipo di persone. Penso che il rischio di un fraintendimento sia sempre dietro l’angolo. Io le avevo consigliato molte volte di accertarsi di ciò che veniva detto. Anche gli altri naufraghi erano d’accordo con me".

A proposito di Awed, che è riuscito a sbaragliare la concorrenza e vincere la quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi, Angela ha confessato: "Awed rappresenta l’avanguardia considerando il suo approccio ai social. Con Awed ho sempre avuto confidenza tanto che in molte occasioni lui si è aperto con me pensando di essere un ragazzo non vincente. Io invece gli ho sempre detto che non doveva assomigliare a nessuno ma che doveva essere sé stesso. La vittoria di Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip e di Awed all’Isola dei Famosi è la dimostrazione che se i giovani credono nei sogni e si rimboccano le maniche possono conquistare traguardi importanti".

