Isola dei Famosi, Angela Melillo ha un crollo nervoso e minaccia di lasciare: "Mi sento inutile"

Angela Melillo ha una crisi nervosa e minaccia di lasciare L'Isola dei Famosi, poiché sente di essere poco utile agli altri naufraghi.

Sono trascorse cinque settimane da quando i naufraghi della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi sono sbarcati in Honduras, e anche le persone più forti iniziano ad avere vere e proprie crisi. È il caso di Angela Melillo, che ci ha abituato a conoscere la sua parte più zen e gentile, che nelle ultime ore ha avuto un vero e proprio crollo. Soccorsa immediatamente dai compagni di viaggio, la ballerina romana sembra intenzionata a lasciare il reality show di Canale5, perché non si sente parte delle dinamiche del gioco.

Isola dei Famosi, Angela Melillo in crisi: la naufraga è pronta a lasciare?

Angela Melillo ha dimostrato di avere una forza senza pari, racchiusa in un copro esile e addestrato a sopportare fatica e stress. La naufraga della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, tuttavia, inizia a soffrire la fame e le privazioni dopo cinque lunghe settimane di permanenza in Honduras. Tra il clima reso teso dalle continue discussioni tra i concorrenti e la fatica di dover portare il proprio corpo al limite, Angela sente di aver trascurato il gioco e di essere diventata un personaggio di secondo piano.

Così, dopo una notte insonne che ha provocato la reazione di Paul Gascoigne, protagonista di un chiarimento con Fariba Tehrani, la Melillo scoppia in lacrime. La ballerina è disperata e a nulla sembrano servire le belle parole di Awed, che le assicura di averla presa come punto di riferimento così come hanno fatto tanti altri naufraghi. La Melillo è dispiaciuta per questa reazione, ma sostiene di non riuscire più a rimanere a L’Isola, dal momento che ormai ha finito tutte le sue energie.

Francesca Lodo e Roberto Ciufoli continuano a rassicurare Angela, che non riesce a trattenere le lacrime. “Sei esplosa dopo cinque settimane… Ci avrei messo la firma”, ironizza Awed per tranquillizzarla. I fan della romana sono preoccupati, dal momento che Angela sembra piuttosto convinta di voler lasciare il reality show condotto da Ilary Blasi. La presentatrice riuscirà a dare una spinta in più alla naufraga durante la Puntata di stasera?

