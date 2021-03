Gossip TV

Angela Melillo e Vera Gemma da amiche a nemiche? Ecco cosa è successo tra le naufraghe nella Puntata de L'Isola dei Famosi.

La frattura che si è creata tra Angela Melillo e Vera Gemma potrebbe portare ad un vero e proprio scontro. Nel corso della seconda Puntata de L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha voluto indagare su questa antipatia soprattutto alla luce dell’ultima Nomination di Vera, facendo nascere una nuova polemica. È guerra aperta tra le due concorrenti della nuova edizione del reality show di Canale5?

Isola dei Famosi, Vera Gemma contro Angela Melillo: è guerra?

Vera Gemma è un vulcano ed è praticamente impossibile arrestare la sua esuberanza, che spesso di tramuta in un eccesso di schiettezza. Sin dalle prime ore di permanenza in Honduras, la naufraga della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi ha fatto sapere di non nutrire particolare simpatia per Angela Melillo. Così, approfittando delle Nomination, Gemma ha deciso di fare il nome della ballerina romana giustificando la sua scelta con parole piuttosto dure: “Voglio fare il mio percorso con chi mi calma, lei mi irrita”.

Le affermazioni della naufraga hanno lasciato di stucco la Melillo che, interrogata da Ilary Blasi nel corso della seconda Puntata, ha ammesso di essere rimasta male per le parole di Vera. “Non è piacevole sentirsi dire che irriti una persona. Poi ci sono rimasta male perché c’è un precedente. Lei mi ha promesso che non mi avrebbe mai nominato, me lo ha detto per telefono, che non mi avrebbe nominato perché siamo due mamme e dobbiamo supportarci […] Io sarò felice di dimostrarle che non sono così”, ha svelato la romana.

Vera Gemma e Angela Melillo: è nata una rivalità a L'Isola dei Famosi

Immediata la replica di Vera, che ha sostenuto di non aver mai promesso a nessuno di non nominarla, dato che questo è un gioco e non ci si può precludere alcuna scelta: “Tutto vero tranne che non ti nominerò mai, posso testimoniarlo davanti ad una corte […] Io ho avuto un approccio positivo all’inizio, poi ha avuto un atteggiamento quando, prendendomi in giro perché sono estremamente ironica, ho fatto una mossa sensuale e lei ha fatto un commento particolarmente infastidito. Insomma, era un gioco”, ha spiegato la naufraga.

Parole di miele, invece, per Awed che è decisamente il preferito di Vera al momento. Mentre i due naufraghi simpatizzano, creando un bel legame d'amicizia, assistiamo a nuovi attriti tra Tommaso Zorz e Akash Kumar. Quando l'opinionista de L'Isola ha rispolverato la polemica sugli alter ego utilizzati dal modello in Tv, lui ha chiuso rapidamente l'argomento per poi minacciare di lasciare il programma.

