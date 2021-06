Isola dei Famosi, Andrea Damante snobbato da Ilary Blasi: i fan notano un particolare sconvolgente

Gossip TV

Andrea Damante è protagonista di un’ospitata decisamente troppo pubblicizzata e i fan de L’Isola dei Famosi notano un dettaglio sul suo aspetto fisico.

Giunto nello studio de L’Isola dei Famosi per sostituire il tifo instancabile di Cecilia Rodriguez, Andrea Damante pensava che avrebbe avuto più spazio in Puntata per rivolgere qualche incoraggiamento all’amico Ignazio Moser. Invece, Ilary Blasi ha praticamente snobbato l’ospite che si ritrova al centro di una querelle per il suo evidente cambiamento fisico. Ecco cosa sta succedendo tra i fan del reality show di Canale5.

Isola dei Famosi, Andrea Damante ospite assente bersagliato dagli haters

La semifinale della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi è stata ricca di momenti emozionanti e di scontri infuocati, come quello tra Francesca Lodo e Andrea Cerioli. Tra un dibattito e l’altro, Andrea Damante ha occupato la poltrona d’ospite d’onore per sostenere l’amico Ignazio Moser, in assenza della fedele compagna di vita Cecilia Rodriguez. La presenza di Damante nello studio del reality show di Canale5 è stata fortemente pubblicizzata sui social, creando nel pubblico una grandissima aspettativa.

Ilary Blasi, invece, ha completamente snobbato il bel deejay veronese e ha concesso maggior spazio alla Lodo e ad altri protagonisti del programma. Nemmeno durante il video che ha commosso Ignazio, il Damante ha avuto voce in capitolo e il pubblico non ha potuto non meravigliarsi di quanto accaduto. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, attira molti fan e concedergli spazio sarebbe potuta rivelarsi una mossa astuta da parte della presentatrice romana.

Ad affliggere il popolo del web, tuttavia, non è il mancato intervento di Damante quanto il suo aspetto fisico. In molti, infatti, hanno notato un drastico cambiamento nel volto di Andrea e si è sparsa la voce che il deejay abbia fatto ricorso alla chirurgia estetica. Damante, dal canto suo, ha deciso di ignorare completamente le critiche e ha sostenuto anche sul suo profilo Instagram l’amico Moser.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.